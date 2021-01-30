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«Фенербахче» — «Ризеспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (30.01.2021)

30 января 2021, 00:19

В 22-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» принимает дома середняка турнирной таблицы «Ризеспор». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 30 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.318.83
Fonbet Live! 1.13 8.00 24.00
Мелбет 1.43 4.89 7.58
Лига ставок 1.42 4.70 6.60

Ставки букмекеров

Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Фенербахче». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.38. В случае победы «Ризеспора» зайдет коэффициент 8.80. Ничью можно выбрать за 4.70.

Также в линии букмекеры предлагают 2.08 за ТБ 3 и ТМ 3 за 1.74. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Фенербахче» является одним из лидеров чемпионата и претендует на очередное чемпионство в своей многолетней истории. Команда отстает от «Бешикташа» всего на 2 очка и показывает хорошие результаты в последних матчах. После ничьей с «Сивасспором» (1:1) «Фенербахче» без труда справился дома с «Кайсериспором» (3:0). Битва за чемпионство продолжается.

«Ризеспор» не хватает звезд с неба, но имеет комфортный отрыв от зоны вылета в 6 очков, команда пытается играть в свой футбол. Последнее время результаты не очень приемлемые, но благодаря ничьей с «Башакшехиром» (1:1) и победе над «Газиантепом» (3:0) коллектив временно обезопасил себя от разговоров о понижении в классе.

Информация для ставок

  • «Ризеспор» победил всего в одном матче из последних восьми
  • «Фенербахче» не проигрывает в чемпионате уже 8 матчей кряду
  • Восемь последних матчей между командами заканчивались с исходом ТБ 2,5

Прогноз

«Фенербахче» идет за очередной победой, шансов у «Ризеспора» остановить одного из лидеров Суперлиги будет крайне мало.

Предлагаем поставить в букмекерской конторе Мелбет на победу «Фенербахче» с форой -1.5 с коэффициентом 2.10. Матч обещает быть очень интересным и богатым на голевые моменты.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Оуд-Хеверли» — «Беерсхот».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.318.83
Fonbet Live! 1.13 8.00 24.00
Мелбет 1.43 4.89 7.58
Лига ставок 1.42 4.70 6.60
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STVA 1
STVA 1
30 января в 00:32
Фенер должен побеждать
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