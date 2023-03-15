«Ференцварош» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023)

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вчера, 20:17

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.68. Успех «Ференцвароша» оценивается по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.75

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.83. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.97. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Ференцварош» не смог отличиться в Германии и проиграл «Байеру» (0:2). Теперь единственному венгерскому представителю своей страны в турнире придется активно идти вперед и искать моменты у ворота соперника из Леверкузена. В чемпионате Венгрии «Ференцварош» потерял очки в последнем матче с «Пушкаш Академи» (1:2), но продолжает лидировать с 11 очками отрыва.

«Байер» сделал большой шаг к выходу в следующую стадию турнира и теперь немецкому коллективу очень важно хорошо начать ответную встречу без грубых ошибок. От подопечных Хаби Алонсо ждут хорошей игры и попадания в четвертьфинал. В Бундеслиге «Байер» не хватает звезд с неба и занимает девятое место с 35 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В прошлом матче чемпионата «фармацевты» обыграли на выезде «Вердер» (3:2).

Информация для ставок

«Ференцварош» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Байер» одержал шесть побед на выезде из десяти последних матчей

Немецкий клуб выиграл два из трех последних матчей с «Ференцварошем»

Прогноз

«Байер» выглядит увереннее, чем клуб из Венгрии, и не будет идти вперед большими силами, уделяя внимание защите. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в этом поединке по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.