«Ференцварош» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.68. Успех «Ференцвароша» оценивается по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.75
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.83. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.97. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Ференцварош» не смог отличиться в Германии и проиграл «Байеру» (0:2). Теперь единственному венгерскому представителю своей страны в турнире придется активно идти вперед и искать моменты у ворота соперника из Леверкузена. В чемпионате Венгрии «Ференцварош» потерял очки в последнем матче с «Пушкаш Академи» (1:2), но продолжает лидировать с 11 очками отрыва.
«Байер» сделал большой шаг к выходу в следующую стадию турнира и теперь немецкому коллективу очень важно хорошо начать ответную встречу без грубых ошибок. От подопечных Хаби Алонсо ждут хорошей игры и попадания в четвертьфинал. В Бундеслиге «Байер» не хватает звезд с неба и занимает девятое место с 35 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В прошлом матче чемпионата «фармацевты» обыграли на выезде «Вердер» (3:2).
Информация для ставок
- «Ференцварош» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Байер» одержал шесть побед на выезде из десяти последних матчей
- Немецкий клуб выиграл два из трех последних матчей с «Ференцварошем»
Прогноз
«Байер» выглядит увереннее, чем клуб из Венгрии, и не будет идти вперед большими силами, уделяя внимание защите. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в этом поединке по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.