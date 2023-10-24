«Фейеноорд» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2023)

1698130659

24 октября 2023, 09:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Фейеноорд». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Лацио» оценивается по 3.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Фейеноорд» набрал три очка в двух стартовых турах Лиги Чемпионов, хотя имел шансы не проиграть и в Мадриде с «Атлетико» (2:3). Тем не менее, клубу из Нидерландов очень важно одолеть на своем поле «Лацио» и выйти вперед, ведь сейчас он уступает итальянцам два балла. В последнем туре чемпионата «Фейеноорд» разгромил на своем поле «Витесс» (4:0), а ранее переиграл «Эволле» на выезде (2:0).

«Лацио» смог набрать четыре очка и сейчас делит первое-второе место с «Атлетико» Мадрид. Тем не менее, римлян впереди ждут очень сложные поединки и не факт, что они смогут удержаться на этой позиции. В чемпионате Италии команда вышла уже на девятое место с 13 баллами в активе. Два последних поединка «Лацио» завершились выездной победой над «Сассуоло» (2:0) и домашним успехом с «Аталантой» (3:2).

Информация для ставок

«Фейеноорд» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лацио» проиграл пять матчей на выезде из десяти последних во всех турнирах

«Фейеноорд» выиграл две из четырех последних встреч у «Лацио» при одном поражении

Прогноз

«Фейеноорд» играет на своем поле и будет с первых минут искать подступы к «Лацио». Мы предполагаем, что хозяевам это удастся, поэтому рекомендуем сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.