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«Фейеноорд» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (15.02.2024)

сегодня, 15:43
Фейеноорд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Фейеноорда» составляет 2.05. Поставить на «Рому» можно по 3.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Фейеноорд» в последние годы достигает поздних стадий еврокубков и в этот раз намерен побороться за трофей. Команда выигрывает практически все поединки за последнее время и имеет совсем свежие счета с римским клубом. В случае домашней победы, хозяева обретут хорошее преимущество перед выездом в столицу Италии. Два последних матча «Фейеноорда» завершились победами над «Спартой» (2:0) и «АЗ Алкмаар» (2:0).

«Рома» неплохо выглядит в чемпионате Италии и на данный момент занимает шестое место с 38 баллами. Команда достаточно много забивает (42 мяча) и намерена еще раз переиграть своего постоянного за последние годы соперника из Нидерландов. Для итальянского клуба важно не уступить с большим счетом, а лучше вообще не проиграть. В прошлом туре «Рома» уступила «Интеру» (2:4), а ранее разгромила на своем поле «Кальяри» (4:0).

Информация для ставок

  • «Фейеноорд» проиграл только один матч из восьми последних на своем поле
  • «Рома» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Рома» выиграла три из пяти последних матчей при одном поражении

Прогноз

«Фейеноорд» очень силен в домашних стенах и имеет четкую цель и дополнительную мотивацию пройти своего соперника. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:24
На своём поле Фейеноорд в противостоянии с Ромой скорее всего будет играть от атаки первым номер. И футболисты, и тренер роттердамцев прекрасно понимают, что добиться положительного результата в ответном поединке, да и даже просто забить сопернику в Риме, будет гораздо сложнее. Поэтому и нужно выкладываться на все 100% в домашнем матче. Рома после ухода Моуриньо стала играть в чемпионате Италии гораздо смелее. И что-то мне подсказывает, что и ЛЕ даже в выездной встрече мы не увидим привычного автобуса от "волков", которому нас приучил Жозе. Ставлю на то, что минимум по разу соперники друг друга огорчат. Мой прогноз - Обе забьют.
nmjfzpnn7jhe
nmjfzpnn7jhe
сегодня в 16:24
Будет забито не более двух мячей, и есть вероятность победы “Фейеноорда”.
jcgsn2dkhz77
jcgsn2dkhz77
сегодня в 16:13
Есть высокая вероятность победы “Фейеноорда”, так как команда находится в хорошей форме и имеет свежие победы.
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