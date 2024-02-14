«Фейеноорд» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (15.02.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Фейеноорда» составляет 2.05. Поставить на «Рому» можно по 3.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
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завтра, 20:45
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.
Форма команд
«Фейеноорд» в последние годы достигает поздних стадий еврокубков и в этот раз намерен побороться за трофей. Команда выигрывает практически все поединки за последнее время и имеет совсем свежие счета с римским клубом. В случае домашней победы, хозяева обретут хорошее преимущество перед выездом в столицу Италии. Два последних матча «Фейеноорда» завершились победами над «Спартой» (2:0) и «АЗ Алкмаар» (2:0).
«Рома» неплохо выглядит в чемпионате Италии и на данный момент занимает шестое место с 38 баллами. Команда достаточно много забивает (42 мяча) и намерена еще раз переиграть своего постоянного за последние годы соперника из Нидерландов. Для итальянского клуба важно не уступить с большим счетом, а лучше вообще не проиграть. В прошлом туре «Рома» уступила «Интеру» (2:4), а ранее разгромила на своем поле «Кальяри» (4:0).
Информация для ставок
- «Фейеноорд» проиграл только один матч из восьми последних на своем поле
- «Рома» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Рома» выиграла три из пяти последних матчей при одном поражении
Прогноз
«Фейеноорд» очень силен в домашних стенах и имеет четкую цель и дополнительную мотивацию пройти своего соперника. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.