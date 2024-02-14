«Фейеноорд» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (15.02.2024)

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сегодня, 15:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Фейеноорда» составляет 2.05. Поставить на «Рому» можно по 3.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Фейеноорд» в последние годы достигает поздних стадий еврокубков и в этот раз намерен побороться за трофей. Команда выигрывает практически все поединки за последнее время и имеет совсем свежие счета с римским клубом. В случае домашней победы, хозяева обретут хорошее преимущество перед выездом в столицу Италии. Два последних матча «Фейеноорда» завершились победами над «Спартой» (2:0) и « АЗ Алкмаар» (2:0).

«Рома» неплохо выглядит в чемпионате Италии и на данный момент занимает шестое место с 38 баллами. Команда достаточно много забивает (42 мяча) и намерена еще раз переиграть своего постоянного за последние годы соперника из Нидерландов. Для итальянского клуба важно не уступить с большим счетом, а лучше вообще не проиграть. В прошлом туре «Рома» уступила «Интеру» (2:4), а ранее разгромила на своем поле «Кальяри» (4:0).

Информация для ставок

«Фейеноорд» проиграл только один матч из восьми последних на своем поле

«Рома» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рома» выиграла три из пяти последних матчей при одном поражении

Прогноз

«Фейеноорд» очень силен в домашних стенах и имеет четкую цель и дополнительную мотивацию пройти своего соперника. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.