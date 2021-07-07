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«Филкир» — ХК. Прогноз на матч Высшей лиги Исландии (09.07.2021)

вчера, 23:18

«Филкир» сыграет против ХК в рамках очередного тура чемпионата Исландии по футболу. Букмекеры БК Бетсити помогут выбрать идеальную ставку на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetBoom 2.15 3.60 3.00

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Филкир», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.08. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90, а на победу гостей по 3.20.

Форма команд

«Филкир» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла два поединка, пять раз играла вничью и проиграла три матча. У клуба в активе 14 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах команда выглядит неплохо, несмотря на плохую статистику в целом по чемпионату. «Филкир» может закончить сезон в нижней части таблицы, если не покажет хороший уровень игры в ближайшее время.

ХК расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — шесть баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла один поединок, трижды играла вничью и проиграла в шести играх. У клуба в активе 12 забитых и 20 пропущенных мячей. В последних матчах ХК выглядит очень плохо, команда находится в отвратительной форме и не может похвастаться хорошим уровнем игры.

Информация для ставок

● ХК проиграл три матча из последних пяти во всех турнирах
● «Филкир» не проигрывает три матча кряду
● ХК забил семь мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на гол с 46 по 60 минуту матча по 2.37. Также можно поставить на количество голов в матче «2-3» по коэффициенту 2.04.

Ранее букмекеры предлагали высокий коэффициент на победу «Уотерфорда» в матче против «Финн Харпс», который состоится в рамках Премьер-Лиги Ирландии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
BetBoom 3.80 1.22 2.27 1.56 1.78 1.92
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