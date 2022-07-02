ХИФК – «Ильвес». Прогноз на матч финской Высшей лиги (04.07.2022)

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02 июля 2022, 11:39

Ставки букмекеров

В этой игре букмекерам было сложно определиться с явным фаворитом встречи. Линия БК Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 3.53. Если будет зафиксирована победа гостей, то зайдет коэффициент 2.07. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей оценивается букмекерами коэффициентом 2.15, в тоже время за низовой тотал (ТМ 2.5) дают коэффициент 1.7. На «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.92.

Форма команд

ХИФК провел сложнейший поединок четвертьфинальной стадии кубка Финляндии. Соперником был перволиговый ПК-35. Основное время матча завершилось голевой ничьей (2:2) и лишь в серии пенальти команде удалось сломить сопротивление неуступчивого соперника и выйти в полуфинал. В чемпионате клуб занимает последнее место и отчаянно борется за выживание.

«Ильвес» покинул розыгрыш кубка на более ранней стадии и сосредоточился исключительно на чемпионате. Коллектив выглядит достаточно неплохо и благодаря своей игре находится в топ-6 и продолжает борьбу за путевку в еврокубки. В минувшем туре состоялась игра как раз таки с ХИФК и победить не удалось, поражение (0:1). Теперь футболисты настроены на реванш и сделают все для достижения цели.

Информация для ставок

ХИФК проиграл дома пять встреч кряду

У «Ильвеса» лишь одно поражение в последних пяти играх

Три из четырех минувших очных поединков закончились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних матчей ХИФК завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Очные встречи данных коллективов обычно не радуют содержательной игрой и обилием забитых голов. Вероятно, что данный поединок также не станет исключением. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.