ХИК — «ВПС Вааса». Прогноз на матч финской Высшей лиги (16.07.2022)

1657699368

13 июля 2022, 11:02

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом у букмекеров являются хозяева поля. Загрузить на их победу с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. Сенсационный выездной успех «ВПС Вааса» оценивается по коэффициенту 7.3. Ничья порадует игроков коэффициентом 4.65.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.72. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.1. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.99.

Форма команд

ХИК после ничьей в принципиальнейшей битве с «КуПСом» (1:1) принял участие в квалификации Лиги чемпионов, и лишь в серии пенальти смог пройти неуступчивый латвийский РФШ, так как по сумме двух поединков был зафиксирован результат (2:2). В чемпионате Финляндии команда продолжает бороться за чемпионство, находясь на второй строчке в таблице.

«ВПС Вааса» продолжает выступать крайне нестабильно, чередуя уверенные победы с поражениями. В минувшем туре коллектив неожиданно дома проиграл «Мариехамну» (1:3), но туром ранее чудесным образом смог разгромить «Оулу» с неприличным счетом (6:1). В таблице клуб располагается на восьмом месте с 16 очками в активе.

Информация для ставок

ХИК выиграл лишь одну из восьми последних встреч (без учета дополнительного времени)

выиграл лишь одну из восьми последних встреч (без учета дополнительного времени) Победная выездная серия «ВПС Вааса» насчитывает пять игр

Пять минувших очных поединков закончились результатом ТМ 2.5

Шесть из девяти последних матчей с участием ХИКа завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз