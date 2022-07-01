«Хонка» – «Мариехамн». Прогноз на матч финской Высшей лиги (02.07.2022)

1656663723

01 июля 2022, 11:22

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Лига Ставок видно, что абсолютным фаворитом встречи является «Хонка». На ее победу предлагается коэффициент 1.5. Если сенсационно победит «Мариехамн», то игроков порадует коэффициент 6.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.38.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1. 8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.99. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Хонка» находится в прекрасной игровой форме, что подтверждают последние результаты команды. В последних трех турах коллектив набрал максимальное количество очков и уверенно закрепился на третьем месте в турнирной таблице с 23 очками в активе.

«Мариехамн» находится внизу таблицы на 10 месте и имеет в копилке всего 10 очков. В минувших поединках команда сначала разочаровала в игре с «Хакой» (2:3), но затем сенсационно на своем поле обыграла ХИК со счетом (2:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Хонки» насчитывает четыре матча (три победы и ничья)

У «Мариехамна» всего две победы в последних семи играх

Две минувшие очные встречи закончились с одинаковым счетом (1:1)

Четыре из пяти последних поединков «Мариехамна» завершились результатом тотал больше 2.5 голов

Прогноз

Хозяева поля с первых минут будут владеть преимуществом и на протяжении всей игры создадут большое количество опасных моментов и в итоге выиграют, оформив очередные три очка. Предлагаем поставить на победу «Хонки» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.