«Оулу» — «ВПС Вааса». Прогноз на матч финской Высшей лиги (02.07.2022)

1656595981

30 июня 2022, 16:33

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определиться с явным фаворитом этой встречи. На победу «Оулу» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 3.13. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.38, а победа гостейпринесет игрокам неплохой выигрыш по коэффициенту 2.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.02. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Оулу» в минувшем туре чемпионата встретился с грозным «КуПСом» и уехал домой ни с чем, так как на табло было зафиксировано поражение (1:2). Чуть ранее команда отчаянно сражалась с еще одним лидером гонки и сенсационно нанесла поражение ХИКу на его поле со счетом (1:0).

«ВПС Вааса» в последних турах был нестабилен, так как сначала на выезде неожиданно разгромил ХИФК (5:1), а затем на своем поле минимально уступил «Хонке» (0:1). В турнирной таблице команда занимает восьмое место и продолжает упорную борьбу за топ-6.

Информация для ставок

«Оулу» выиграл дома три из четырех последних встреч

Победная гостевая серия «ВПС Васса» насчитывает четыре игры

Три из четырех минувших очных поединков закончились пробитием ТБ 2.5

2.5 Пять из семи последних матчей «Оулу» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет интересная игра. Здесь будет место открытому футболу, опасным моментам и голам. Оба коллектива постараются поразить ворота друг друга и вполне возможно, что им это удастся. Предлагаем сделать ставку «обе забьют» в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.85.