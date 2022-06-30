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«Оулу» — «ВПС Вааса». Прогноз на матч финской Высшей лиги (02.07.2022)

30 июня 2022, 16:33
ВПС Вааса

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определиться с явным фаворитом этой встречи. На победу «Оулу» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 3.13. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.38, а победа гостейпринесет игрокам неплохой выигрыш по коэффициенту 2.25.

Финляндия. Высшая лига 2022
Оулу
ВПС Вааса
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
0 : 6
завершен
02 июля 2022, 17:00
суббота
ПроигрышПроигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.02. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Оулу» в минувшем туре чемпионата встретился с грозным «КуПСом» и уехал домой ни с чем, так как на табло было зафиксировано поражение (1:2). Чуть ранее команда отчаянно сражалась с еще одним лидером гонки и сенсационно нанесла поражение ХИКу на его поле со счетом (1:0).

«ВПС Вааса» в последних турах был нестабилен, так как сначала на выезде неожиданно разгромил ХИФК (5:1), а затем на своем поле минимально уступил «Хонке» (0:1). В турнирной таблице команда занимает восьмое место и продолжает упорную борьбу за топ-6.

Информация для ставок

  • «Оулу» выиграл дома три из четырех последних встреч
  • Победная гостевая серия «ВПС Васса» насчитывает четыре игры
  • Три из четырех минувших очных поединков закончились пробитием ТБ 2.5
  • Пять из семи последних матчей «Оулу» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет интересная игра. Здесь будет место открытому футболу, опасным моментам и голам. Оба коллектива постараются поразить ворота друг друга и вполне возможно, что им это удастся. Предлагаем сделать ставку «обе забьют» в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 июня в 16:38
Победа хозяев!
Гость
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