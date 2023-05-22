«Фиорентина» — «Интер». Прогноз на матч кубка Италии (24.05.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу, и предлагает коэффициент на их победу – 1.93. Поверить в успех «Фиорентины» можно по коэффициенту 3.95. На ничью в матче можно поставить по 3.55.
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завтра, 22:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 1.82. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.8.
Форма команд
«Фиорентина» может быть в целом довольна сезоном, ведь кроме финала кубка Италии команду ждет финал Лиги Конференций. Тем не менее, коллектив из Флоренции начнет именно с внутреннего кубка и постарается добыть трофей, несмотря на то, что большим фаворитом является соперник. Два последних матча «Фиорентины» завершились ничьей с «Торино» в чемпионате Италии (1:1) и победой над «Базелем» в дополнительное время (3:1) в Лиге Конференций.
«Интер» ждет более непростое испытание в финале Лиги чемпионов, поэтому финал кубка Италии можно отчасти назвать генеральной репетицией. В стране этот трофей очень престижен, поэтому от Симоне Индзаги стоит ждать полностью боевой состав, который также борется в чемпионате Италии за место в первой четверке. Два последних матча «Интера» завершились поражением в чемпионате от «Наполи» (1:3) и успехом в Лиге чемпионов с «Миланом» (1:0).
Информация для ставок
- «Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Фиорентина» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Интер» выиграл три из пяти последних поединка у «Фиорентины»
Прогноз
«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Тем не менее, предполагаем, что в Риме будет сложная борьба и команды не выявят победителя в основное время. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.