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«Фиорентина» — «Интер». Прогноз на матч кубка Италии (24.05.2023)

вчера, 18:59
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу, и предлагает коэффициент на их победу – 1.93. Поверить в успех «Фиорентины» можно по коэффициенту 3.95. На ничью в матче можно поставить по 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.053.562.00
Pari 1.95 3.50 3.90

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 1.82. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.8.

Форма команд

«Фиорентина» может быть в целом довольна сезоном, ведь кроме финала кубка Италии команду ждет финал Лиги Конференций. Тем не менее, коллектив из Флоренции начнет именно с внутреннего кубка и постарается добыть трофей, несмотря на то, что большим фаворитом является соперник. Два последних матча «Фиорентины» завершились ничьей с «Торино» в чемпионате Италии (1:1) и победой над «Базелем» в дополнительное время (3:1) в Лиге Конференций.

«Интер» ждет более непростое испытание в финале Лиги чемпионов, поэтому финал кубка Италии можно отчасти назвать генеральной репетицией. В стране этот трофей очень престижен, поэтому от Симоне Индзаги стоит ждать полностью боевой состав, который также борется в чемпионате Италии за место в первой четверке. Два последних матча «Интера» завершились поражением в чемпионате от «Наполи» (1:3) и успехом в Лиге чемпионов с «Миланом» (1:0).

Информация для ставок

  • «Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Фиорентина» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Интер» выиграл три из пяти последних поединка у «Фиорентины»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Тем не менее, предполагаем, что в Риме будет сложная борьба и команды не выявят победителя в основное время. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.53 1.84 2.06 1.45 2.89
Pari 1.80 2.00
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:42
Буки верят в фиалок,а я поверю букам!
Гость
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