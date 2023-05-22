«Фиорентина» — «Интер». Прогноз на матч кубка Италии (24.05.2023)

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вчера, 18:59

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу, и предлагает коэффициент на их победу – 1.93. Поверить в успех «Фиорентины» можно по коэффициенту 3.95. На ничью в матче можно поставить по 3.55.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 1.82. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.8.

Форма команд

«Фиорентина» может быть в целом довольна сезоном, ведь кроме финала кубка Италии команду ждет финал Лиги Конференций. Тем не менее, коллектив из Флоренции начнет именно с внутреннего кубка и постарается добыть трофей, несмотря на то, что большим фаворитом является соперник. Два последних матча «Фиорентины» завершились ничьей с «Торино» в чемпионате Италии (1:1) и победой над «Базелем» в дополнительное время (3:1) в Лиге Конференций.

«Интер» ждет более непростое испытание в финале Лиги чемпионов, поэтому финал кубка Италии можно отчасти назвать генеральной репетицией. В стране этот трофей очень престижен, поэтому от Симоне Индзаги стоит ждать полностью боевой состав, который также борется в чемпионате Италии за место в первой четверке. Два последних матча «Интера» завершились поражением в чемпионате от «Наполи» (1:3) и успехом в Лиге чемпионов с «Миланом» (1:0).

Информация для ставок

«Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Интер» выиграл три из пяти последних поединка у «Фиорентины»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Тем не менее, предполагаем, что в Риме будет сложная борьба и команды не выявят победителя в основное время. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.