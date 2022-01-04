«Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (06.01.2021)

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04 января 2022, 12:30

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.78. Рискнуть на успех «Удинезе» можно по 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Удинезе» редко проигрывает в последних матчах, но большинство из них заканчивает вничью. Коллектив занимает 14 место в турнирной таблице и набрал всего 20 очков, что не может полностью удовлетворить болельщиков, которые хотят видеть клуб гораздо выше занимаемой позиции. В последних двух турах Серии А «Удинезе» уверенно обыграл «Кальяри» (4:0), а ранее разошелся миром с «Миланом» (1:1).

«Фиорентина» уверенно проводит сезон и не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате Италии. Команда из Флоренции набрала 32 очка и идет на седьмом месте, отставая от лидера на 14 пунктов. Клуб забил уже 34 мяча, что является шестым результатом в чемпионате и в игре с середняком постарается существенно улучшить этот показатель. В прошлой игре «Фиорентина» сыграла вничью с «Вероной» (1:1), а ранее разошлась миром с «Сассуоло» (2:2).

Информация для ставок

«Фиорентина» проиграла только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Удинезе» уступил в трех поединках

Семь из восьми последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

Восемь из десяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фиорентина» выиграла десять последних матчей у «Удинезе» на своем стадионе

Прогноз

«Фиорентина» выиглядит гораздо стабильнее своего соперника и намеревается побороться за зону еврокубков в этом сезоне. Предлагаем сделать ставку на клуб из Флоренции по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.