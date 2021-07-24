«Фламенго» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч бразильской Серии А (25.07.2021)

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вчера, 10:15

«Фламенго» сыграет против «Сан-Паулу» в рамках очередного тура чемпионата Бразилии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Фламенго». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход букмекеры оценивают в 3.70, а победу гостей по 4.80.

Форма команд

«Фламенго», который собирается подписать звездного игрока «Интера», расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 18 баллов. Команда выиграла шесть поединков, ни разу не играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба в активе 17 забитых и девять пропущенных мячей. В последних матчах «Фламенго» выглядит не лучшим образом, но пытается добывать драгоценные баллы любыми силами. Команда пытается ворваться в четверку лучших клубов Бразилии.

«Сан-Паулу» в этом сезоне очень плох. Команда находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. Команда выиграла два поединка, пять раз играла вничью и проиграла также в пяти матчах. У клуба в активе восемь забитых и 12 пропущенных мячей. В последних матчах команда выглядит не лучшим образом, клуб находится всего в одном балле от подвала турнирной таблицы. Если «Сан-Паулу» проиграет и в этом матче, выбраться из подвала будет очень сложно.

Информация для ставок

● «Фламенго» забил десять голов в последних пяти матчах

● «Сан-Паулу» выиграл три матча из последних пяти

● «Фламенго» не проигрывает четыре игры кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру — гол с 16 по 30 минуту поединка по коэффициенту 3.10. Также можно сделать ставку на обе команды забьют по 2.03.