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«Фламенго» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч бразильской Серии А (25.07.2021)

вчера, 10:15

«Фламенго» сыграет против «Сан-Паулу» в рамках очередного тура чемпионата Бразилии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.663.865.66
Мелбет 1.67 3.98 6.00
1XBET 1.67 3.98 6.00

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Фламенго». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход букмекеры оценивают в 3.70, а победу гостей по 4.80.

Форма команд

«Фламенго», который собирается подписать звездного игрока «Интера», расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 18 баллов. Команда выиграла шесть поединков, ни разу не играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба в активе 17 забитых и девять пропущенных мячей. В последних матчах «Фламенго» выглядит не лучшим образом, но пытается добывать драгоценные баллы любыми силами. Команда пытается ворваться в четверку лучших клубов Бразилии.

«Сан-Паулу» в этом сезоне очень плох. Команда находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. Команда выиграла два поединка, пять раз играла вничью и проиграла также в пяти матчах. У клуба в активе восемь забитых и 12 пропущенных мячей. В последних матчах команда выглядит не лучшим образом, клуб находится всего в одном балле от подвала турнирной таблицы. Если «Сан-Паулу» проиграет и в этом матче, выбраться из подвала будет очень сложно.

Информация для ставок

● «Фламенго» забил десять голов в последних пяти матчах
● «Сан-Паулу» выиграл три матча из последних пяти
● «Фламенго» не проигрывает четыре игры кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру — гол с 16 по 30 минуту поединка по коэффициенту 3.10. Также можно сделать ставку на обе команды забьют по 2.03.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.53 1.79 2.09
Мелбет 1.81 2.16
1XBET 1.81 2.16
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shlomo
shlomo
вчера в 14:48
Хозяева не проиграют
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