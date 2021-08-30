«Флуминенсе» — «Баия». Прогноз на матч бразильской Серии А (31.08.2021)

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сегодня, 15:48

«Флуминенсе» столкнется с «Баией» в рамках очередного тура в бразильской Серии А. Матч запланирован на 31 августа 2021 года, он начнется в 01:00 по Москве. Оба клуба в этом сезоне не выглядят настоящими бойцами, которые способны сражаться за золотые медали. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру в Бразилии.

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Флуминенсе». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.35, а победа гостей идёт по коэффициенту 3.95.

Форма команд

«Флуминенсе» находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 18 баллов. Команда выиграла четыре поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в шести матчах. В активе клуба 13 забитых и 18 пропущенных. В последних матчах «Флуминенсе» выглядит ужасно, у команды череда неудач, которая может прерваться уже в грядущем матче. Дело в том, что «Баия» выглядит еще хуже, у клуба совершенно точно будет шанс.

«Баия» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в девяти матчах. У клуба в активе 20 забитых и 28 пропущенных. В последних матчах «Баия» очень плохо смотрится, этот клуб не знает, как побеждать. «Баия» редко забивает и часто пропускает. У команды ужасная серия без побед, которая может продлиться уже в грядущем поединке.

Информация для ставок

«Баия» пропустила девять голов в последних пяти матчах Серии А

«Флуминенсе» не может выиграть шесть игр кряду

«Байя» не побеждает три игры кряду

Прогноз

Оба клуба находятся в плохой форме и не могут похвастаться хорошей результативностью. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.10. Не стоит ожидать от поединка обилия забитых мячей, команды не способны сражаться на высоком уровне.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в испанской Сегунде.