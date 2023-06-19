Франция – Греция. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (19.06.2023)

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вчера, 11:52

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке вице-чемпиону мира. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 1.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.8, а победа Греции сборной принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 11.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 2.15.

Форма команд

Сборная Франции набрала максимальное количество очков в отборе и практически гарантировала себе первое место в группе. Тем не менее, коллективу еще необходимо официально оформить свою победу, поэтому в домашнем матче с Грецией он будет играть своим самым сильным составом. Два последних матча сборной Франции завершились победами над Гибралтаром (3:0) и Ирландией (1:0).

Сборная Греции выиграла оба матча квалификации, однако еще не встречалась с главными претендентами на выход из группы. В предстоящей встрече с Францией у коллектива крайне мало шансов набрать очки, поэтому даже ничья на выезде стала бы большой сенсацией и повысила бы шансы греков на общий успех. Два последних матча Греции в отборе Евро 2024 завершились победой над Ирландией (2:1) и крупным успехом с Гибралтаром (3:0).

Информация для ставок

Греция выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Франции завершились исходом «обе забьют — нет»

Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Франция выиграла два из четырех последних матчей с Грецией

Прогноз

Команды играют между собой в нерезультативный футбол, а сама Греция будет играть от обороны и стараться проводить контратаки. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.