«Бастия» — «Клермон». Прогноз на матч Кубка Франции (02.01.2022)

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29 декабря 2021, 15:41

В 1/16 финала Кубка Франции за путевку следующий тур будут спорить «Бастия» и «Клермон». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на игру, которая состоится 2 января 2022 года.

Ставки букмекеров

Эксперты считают, что в следующий тур Кубка Франции пройдет «Клермон». Ставки на победу гостей в этой игре букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 2.17. Заключить пари на ничью в основное время поединка можно по котировке 3.48, а победа «Бастии» идёт по коэффициенту 3.32.

В результативности аналитики отдают предпочтение низовому формату противостояния. Исход ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.87, ТБ (2,5) – 2.03.

Форма команд

На предыдущей стадии Кубка Франции «Бастия» прошла клуб «От Лион», который был обыгран в гостях со счетом 3:1. Но во втором по значимости дивизионе страны хозяева грядущего поединка выступают плохо – 18-е место и только 20 набранных очков за 19 проведенных туров. В последнем матче второй лиги «Бастия» разошлась миром в гостевой встрече с «Родезом» (0:0), а до этого команда упустила победу в домашней встрече с «Сошо» (2:2).

«Клермон» прошел в 1/16 финала кубковых соревнований благодаря крупной победе над клубом «Бас Д`Авиньон» (4:0). Также представитель Лиги 1 отметился гостевой победой над «Анже» (1:0) в чемпионате, которая для команды стала первой за семь предыдущих туров.

Информация для ставок

«Клермон» победил без пропущенных голов в 2 прошлых матчах

«Бастия» не пропускала голы в 4 из прошлых 5 домашних матчей

Команды сыграли на ТМ(2,5) в 3 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

«Бастия» в домашних матчах надежно обороняется, а «Клермон» не допускал результативных ошибок в защите в двух прошлых играх. Поэтому рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.87 в БК Фонбет.