«Ланс» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (22.01.2022)

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18 января 2022, 12:36

Ставки букмекеров

Букмекеры не знают, кто фаворит в данном противостоянии. В линии БК Фонбет ставки на победу «Ланса» идут по коэффициенту 2.60, а победа «Марселя» оценивается в 2.80. При этом заключить пари на ничью можно по котировке 3.56.

Если же анализировать ставки на голы, то в них аналитики с небольшим преимуществом прогнозируют низкую результативность. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.94, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Ланс» смог подняться на шестое место чемпионата Франции. У команды девять побед и шесть ничьих, при шести поражениях в пассиве. Атака «красно-желтых» смогла организовать 36 голов, а защита пропустила 29 мячей.

При этом «Ланс» отлично провел два последних поединка Лиги 1, в которых команда обыграла «Ренн» (1:0) и «Сент-Этьен» (2:1).

«Марсель» находится в тройке лидеров чемпионата, которую южане замыкают. По ходу сезона команда одержала 10 побед, семь раз сыграла вничью и только трижды уступила своим соперникам.

К вышесказанному добавим, что «Марсель» располагает самой надежной защитой лиги, которая за 20 туров пропустила только 16 голов. При этом в последней игре чемпионата «провансальцы» разделили очки с «Лиллем» на своем поле (1:1).

Информация для ставок

«Марсель» сыграл на ТМ(2,5) в 8 последних гостевых матчах лиги

«Марсель» не пропускал голы в 6 из последних 8 гостевых поединков чемпионата

«Марсель» побеждал в 4 предыдущих выездных встречах Лиги 1

Прогноз

«Ланс», безусловно, заслужил похвалы за последние успехи, но в этом матче команда будет соперничать с «Марселем», который в гостях практически не ошибается. Советуем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.94 в БК Фонбет.