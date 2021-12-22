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«Монако» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (22.12.2021)

22 декабря 2021, 10:56

«Монако» в очередном туре чемпионата Франции примет на домашней арене «Ренн». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 22 декабря 2021 года.

Франция. Лига 1 2021/2022
Монако
Ренн
2 : 1
завершен
22 декабря 2021, 23:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.253.603.33
BetBoom 2.13 3.64 3.29

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию на этот матч: победа «Монако» идет по коэффициенту 2.32, за ничью предложена цена 3.28, а победа «Ренна» доступна по котировке 3.40.

Форма команд

В минувшем туре чемпионата Франции футболисты «Монако» не смогли набрать очки в Париже. В матче против ПСЖ команда Нико Ковача уступила со счетом 0:2, потерпев шестое поражение в текущем розыгрыше лиги.

В общем зачете «Монако» пока идет вне зоны еврокубков, занимая восьмую строчку в турнирной таблице. Команда взяла семь побед и пять ничьих.

«Ренн» тоже плохо провел матч предыдущего тура в чемпионате. «Красно-черные» неожиданно проиграли на домашней арене «Ницце» (1:2), уступив в пятый раз в проходящем сезоне Лиги 1. Ранее «Ренн» смог разгромить в гостях «Сент-Этьен» (5:0) и подняться в лидирующую тройку, которую команда сейчас замыкает.

Информация для ставок

• В 6 из прошлых 7 матчей соперников на поле «Монако» сыграла ставка ТМ (2,5)
• «Монако» не проигрывал «Ренну» в 13 из прошлых 14 домашних матчей
• В 5 из предыдущих 6 домашних матчей «Монако» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Встречаются равные по уровню соперники, у которых солидный атакующий потенциал. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.43 2.01 1.89 1.57 2.54
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shlomo
shlomo
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