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«Ницца» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (22.12.2021)

22 декабря 2021, 16:15

«Ницца» в очередном туре французской Лиги 1 сыграет на домашней арене против «Ланса». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую открыла букмекерская контора Фонбет, фаворитом этой игры являются хозяева поля. Поставить на победу «Ниццы» можно по коэффициенту 2.12. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.45, а победа «Ланса» доступна по цене 3.60.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне результативного формата. Исход ТБ(2,5) голов доступен по коэффициенту 1.89, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

В минувшем туре чемпионата Франции «Ницце» удалось прервать серию без побед, которая затянулась на три поединка. Команда в упорном противостоянии сломила в гостях сопротивление «Ренна» (2:1), обыграв прямого конкурента.

Благодаря этой виктории «Ницца» осталась в четверке лидеров, которую «орлы» сейчас замыкают, набрав в общей сложности 30 очков за 18 туров.

«Ланс» не может победить на протяжении пяти туров французского чемпионата. В данной серии команда проиграла «Бресту» (0:4) и «Нанту» (2:3), а также сыграла вничью с «Анже» (2:2), «Клермоном» (2:2) и ПСЖ (1:1). Существенный недобор очков выкинул «Ланс» из зоны еврокубков.

Информация для ставок

  • «Ницца» побеждала «Ланс» в 3 прошлых очных встречах
  • В 7 из последних 8 поединков «Ланса» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ(2,5)
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) в 2 из прошлых 3 очных встреч

Прогноз

В предстоящей игре у «Ниццы» есть хорошая возможность реабилитироваться перед болельщиками за предыдущие неудачи. Располагают к этому результаты «Ланса», который уступал сопернику в трех матчах кряду. Поэтому рекомендуем ставку на победу хозяев с форой (0), которая в линии БК Фонбет идет по коэффициент 1.63.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.41 2.06 1.85 1.61 2.46
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 1.77 2.17
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Gahi
Gahi
22 декабря 2021 в 19:02
Победа команды "Ницца" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
22 декабря 2021 в 16:45
Ницца не проиграет этот матч
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