«Труа» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (22.12.2021)

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22 декабря 2021, 17:36

«Труа» и «Брест» проведут очную встречу в рамках очередного тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 22 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет минимальное предпочтение в этой паре отдают хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Труа» можно по коэффициенту 2.47. За ничью предложен коэффициент 3.54, а победа «Бреста» идет по котировке 2.84.

Также эксперты считают, что команды порадуют забитыми голами. Исход ТБ (2,5) мячей идет в линии по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

К грядущему туру чемпионата Франции «Труа» подходит на 17-м месте в турнирной таблице. Команда потерпела пять поражений в шести прошлых турах, сумев обыграть в данный период только «Лорьян» (2:0). После этого футболисты «Труа» хоть и наиграли на забитые голы, но все равно уступили «Лиллю» (1:2) и «Бордо» (1:2).

«Брест» в минувшем туре Лиги 1 выступил плохо. Команда пропустила четыре безответных гола от «Монпелье» на домашней арене (0:4), потерпев шестое поражение в сезоне. До этого «Брест» выдал впечатляющий рывок, выиграв шесть матчей подряд в чемпионате, что позволило команде подняться в рейтинге на 12-е место.

Информация для ставок

«Брест» побеждал в 3 прошлых гостевых матчах Лиги 1

«Труа» проиграла 5 из 6 прошлых поединков чемпионата

В 5 из прошлых 6 выездных матчей «Бреста» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

В данном противостоянии стоит ожидать забитых голов. «Брест» забивал и пропускал во всех выездных поединках этого сезона, а «Труа» организовал обмен голами в двух последних турах чемпионата. Поэтому рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.