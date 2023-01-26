«Фрайбург» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (28.01.2023)

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вчера, 14:55

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. На ничейный результат можно поставить по 4.4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 6.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.18. Ставка на «обе забьют» составляет 1.83.

Форма команд

«Фрайбург» набрал лишь один пункт в последних двух турах Бундеслиги в январе, что не может быть хорошем результатом для коллектива, который метит в топ-4 по итогам сезона. Сейчас команда занимает шестое место с 31 баллом и только по дополнительным показателям уступает двум конкурентам. В прошлом туре «Фрайбург» разошелся миром с «Айнтрахтом» Ф (1:1), а ранее неожиданно крупно проиграл «Вольфсбургу» (0:6).

«Аугсбург» в прошлом туре прервал свою неприятную серию без побед в чемпионате Германии, однако этого очень мало, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. Сейчас клуб идет на 14 месте и набрал 18 баллов, что на два очка больше, чем у соперников из зоны вылета. В прошлом туре «Аугсбург» на своем поле одолел «Боруссию» М (1:0), а ранее уступил «Боруссии» Д (3:4) на выезде.

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Аугсбург» забивал в девяти из десяти последних матчей на выезде

«Фрайбург» выиграл четыре последних матча у «Аугсбурга»

Четыре последних встречи между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать своего соперника из нижней части турнирной таблицы, чтобы продолжать конкурировать за самые высокие места. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.