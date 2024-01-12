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«Фрайбург» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (13.01.2024)

вчера, 10:20
Фрайбург

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.07. На ничейный результат можно поставить по 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш за 3.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.

Форма команд

«Фрайбург» потерял былую стабильность, но некоторые матчи спасает за счет сплоченной работы коллектива. Команда занимает лишь восьмое место с 24 баллами и уступает сразу двум конкурентам лишь по дополнительным показателям. Хозяевам очень нужна победа над «Унионом», который только недавно начал «приходить в себя». В прошлой игре «Фрайбург» крупно обыграл «Айнтрахт» в товарищеской встрече (5:2), а ранее неожиданно уступил «Хайденхайму» (2:3).

«Унион» понемногу выходит из кризиса и выиграл уже несколько матчей, однако ситуация в турнирной таблице остается тяжелой. Клуб из столицы Германии идет на 15 месте с 13 баллами и только на три пункта опережает зону вылета. В предстоящей встрече гостям важно зацепиться за очки, а победа и вовсе существенно прибавит уверенности в себе. Два последних поединка «Униона» завершились победами над «Арминией» и «Кельном» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

  • «Унион» выиграл три из пяти последних поединков
  • «Фрайбург» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Унион» выиграл у «Фрайбурга» три из пяти матчей при одном поражении
  • Три последних матчей между клубами завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать соперника, если хочет бороться за место в еврокубках по итогам сезона. Рекомендуем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
j9855zvrm9md
j9855zvrm9md
вчера в 12:50
“Унион” также представляет угрозу, и нельзя исключать возможность их успеха.
er43dsthq7qx
er43dsthq7qx
вчера в 12:48
“Фрайбург” является более стабильной командой и имеет больше шансов на победу в предстоящем матче.
shlomo
shlomo
вчера в 11:14
С учётом того, насколько плох в текущем сезоне Унион, Фрайбург в домашнем поединке против берлинцев смотрится фаворитом. Думаю, если взять фору (0), то в худшем случае будет возврат. Ничью здесь не исключаю, поэтому заиграю комбинированную ставку, первой частью которой станет 1Х. Матчи и с участием хозяев, и с участием гостей в текущем чемпионате - одни из самых скучных в плане голов в Бундеслиге. И у одних, и у других средний показатель голов на 90 минут - 2,9. Лишь по пять раз пробивался ТБ 3,5 за 16 матчей Фрайбурга на турнире и за 15 - с участием Униона. Вот и сейчас предположу, что больше трёх голов на двоих соперники не сообразят в первом же официальном поединке после отпуска. Ну а хозяева при этом как минимум не проиграют. Мой прогноз - 1Х+ТМ 3,5.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 10:22
В этом матче будет ничья.
Гость
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