«Фрайбург» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (13.01.2024)

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вчера, 10:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.07. На ничейный результат можно поставить по 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш за 3.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.

Форма команд

«Фрайбург» потерял былую стабильность, но некоторые матчи спасает за счет сплоченной работы коллектива. Команда занимает лишь восьмое место с 24 баллами и уступает сразу двум конкурентам лишь по дополнительным показателям. Хозяевам очень нужна победа над «Унионом», который только недавно начал «приходить в себя». В прошлой игре «Фрайбург» крупно обыграл «Айнтрахт» в товарищеской встрече (5:2), а ранее неожиданно уступил «Хайденхайму» (2:3).

«Унион» понемногу выходит из кризиса и выиграл уже несколько матчей, однако ситуация в турнирной таблице остается тяжелой. Клуб из столицы Германии идет на 15 месте с 13 баллами и только на три пункта опережает зону вылета. В предстоящей встрече гостям важно зацепиться за очки, а победа и вовсе существенно прибавит уверенности в себе. Два последних поединка «Униона» завершились победами над «Арминией» и «Кельном» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

«Унион» выиграл три из пяти последних поединков

«Фрайбург» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Унион» выиграл у «Фрайбурга» три из пяти матчей при одном поражении

Три последних матчей между клубами завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать соперника, если хочет бороться за место в еврокубках по итогам сезона. Рекомендуем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.