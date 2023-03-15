«Фрайбург» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Ювентуса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4 Ничейный результат котируется по 3.15, а победа «Фрайбурга» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.2.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.35. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.
Форма команд
«Фрайбург» неплохо выглядел в первом матче, но его гол не был засчитан, и команда уступила (0:1). Тем не менее, на своем стадионе команда рассчитывает отыграться и как минимум перевести встречу в дополнительное время, что не выглядит чем-то невозможным. В чемпионате Германии коллектив пятом месте с 45 баллами, а в прошлом туре смогла вырвать победу у «Хоффенхайма» на своем стадионе (2:1).
«Ювентус» сплотился как команда, после штрафа на 15 очков в Серии А и с тех пор почти не проигрывает. Команда занимает уже седьмое место в чемпионате и отстает от «Аталанты» всего на четыре балла. Лига Европы является очень важным турниром для «старой синьоры» в этом году, поэтому футболисты будут крайне мотивированы на приемлемый результат. В прошлом туре «Ювентус» обыграл «Сампдорию», а ранее победил «Фрайбург» (1:0).
Информация для ставок
- «Фрайбург» уступил в двух из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ювентус» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде
- Десять последних матчей «Фрайбурга» на своем поле завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ювентус» является фаворитом в этой встрече и постарается не оттягивать решение вопроса о победителе. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.