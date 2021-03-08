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«Гамбург» — «Хольштайн». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (08.03.2021)

сегодня, 00:56

«Гамбург» ждет в гости неуступчивый «Хольштайн». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.423.57
Fonbet 2.30 3.35 3.15
Мелбет 2.28 3.58 3.03
Лига ставок 2.26 3.30 3.10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, то можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.12. Победа «Хольштайн Киль» оценивается в 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Гамбург» попал в небольшой кризис и скатился уже на четвертое место в чемпионате. Команда не может выиграть уже нескольких матчей и их выход в Бундеслигу стоит под вопросом, ведь еще целая группа клубов претендует на три места.

«Хольштайн» совсем недавно пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда находится в хорошем настроении и занимает второе место в Бундеслиге 2. Турнирная таблица достаточно плотная и любая потеря очков сразу отразится на позиции клуба.

Информация для ставок

  • «Хольштайн» проиграл всего два матча из последних десяти во всех турнирах.
  • «Гамбург» не может выиграть четыре матча подряд.
  • «Гамбург» в домашних стенах не проигрывает уже пять матчей.
  • Последние четыре матча между командами закончились исходом «обе забьют».

Прогноз

Матч обещает быть очень сложным, но зрелищным. Предполагаем, что «Гамбург» сможет собраться и одержать важную победу над прямым конкурентом. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.12.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Белененсеш» — «Бенфика».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.423.57
Fonbet 2.30 3.35 3.15
Мелбет 2.28 3.58 3.03
Лига ставок 2.26 3.30 3.10
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:41
Хозяева не проиграют
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 02:10
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Хольштайн».
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