«Гамбург» — «Хольштайн». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (08.03.2021)

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сегодня, 00:56

«Гамбург» ждет в гости неуступчивый «Хольштайн». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, то можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.12. Победа «Хольштайн Киль» оценивается в 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Гамбург» попал в небольшой кризис и скатился уже на четвертое место в чемпионате. Команда не может выиграть уже нескольких матчей и их выход в Бундеслигу стоит под вопросом, ведь еще целая группа клубов претендует на три места.

«Хольштайн» совсем недавно пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда находится в хорошем настроении и занимает второе место в Бундеслиге 2. Турнирная таблица достаточно плотная и любая потеря очков сразу отразится на позиции клуба.

Информация для ставок

«Хольштайн» проиграл всего два матча из последних десяти во всех турнирах.

«Гамбург» не может выиграть четыре матча подряд.

«Гамбург» в домашних стенах не проигрывает уже пять матчей.

Последние четыре матча между командами закончились исходом «обе забьют».

Прогноз

Матч обещает быть очень сложным, но зрелищным. Предполагаем, что «Гамбург» сможет собраться и одержать важную победу над прямым конкурентом. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.12.

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