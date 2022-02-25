«Гамбург» — «Вердер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (27.02.2022)

Ставки букмекеров
«Гамбург» считается минимальным фаворитом в данной встрече, и поставить на его победу можно по коэффициенту 2.48. Поверить в успех «Гамбурга» моно по 2.75. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.5.
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завтра, 15:30
Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 2.14 на то, что в матче будет забито больше 3 голов и 1.71 на ТМ 3. Сделать ставку на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Гамбург» давно не проигрывал в чемпионате и идет на втором месте в турнирной таблице второй Бундеслиге. Команда имеет в своем активе 41 очко и всего на один пункт отстает от «Вердера». Таким образом, предстоящий поединок можно назвать противостоянием за первое место в турнирной таблице, где «Вердер» устроит ничейный результат. В прошлом туре «Гамбург» не смог переиграть «Зандхаузен» (1:1), а ранее оказался сильнее «Хайденхайма» (2:0).
«Вердер» лидирует во второй Бундеслиге и имеет внушительную серию без поражений, которая длится уже несколько матчей. В активе команды 42 балла, однако, ближайшие оппоненты находятся очень близко, и любая неудача может подвинуть клуб из Бремена сразу на несколько позиций. Матч с «Гамбургом» приближен к уровню Бундеслиги, поэтому ожидается в стране с большим интересом. Последние две встречи для «Вердера» в чемпионате завершились ничьей с «Ингольштадтом» (1:1) и выездной победой над «Ганзой» (2:1).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Вердера» завершились исходом «обе забьют»
- «Гамбург» не проигрывает больше десяти официальных матчей на своем стадионе
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Вердер» не проигрывает уже пять матчей подряд на выезде во всех турнирах
Прогноз
Обе команды серьезно настраиваются на этот поединок, поэтому матч пройдет аккуратно с множеством борьбы в центре поля. Предположим, что много мячей болельщики здесь не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.71.