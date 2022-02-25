«Гамбург» — «Вердер». Прогноз на матч второй Бундеслиги (27.02.2022)

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вчера, 21:58

Ставки букмекеров

«Гамбург» считается минимальным фаворитом в данной встрече, и поставить на его победу можно по коэффициенту 2.48. Поверить в успех «Гамбурга» моно по 2.75. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.5.

Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 2.14 на то, что в матче будет забито больше 3 голов и 1.71 на ТМ 3. Сделать ставку на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Гамбург» давно не проигрывал в чемпионате и идет на втором месте в турнирной таблице второй Бундеслиге. Команда имеет в своем активе 41 очко и всего на один пункт отстает от «Вердера». Таким образом, предстоящий поединок можно назвать противостоянием за первое место в турнирной таблице, где «Вердер» устроит ничейный результат. В прошлом туре «Гамбург» не смог переиграть «Зандхаузен» (1:1), а ранее оказался сильнее «Хайденхайма» (2:0).

«Вердер» лидирует во второй Бундеслиге и имеет внушительную серию без поражений, которая длится уже несколько матчей. В активе команды 42 балла, однако, ближайшие оппоненты находятся очень близко, и любая неудача может подвинуть клуб из Бремена сразу на несколько позиций. Матч с «Гамбургом» приближен к уровню Бундеслиги, поэтому ожидается в стране с большим интересом. Последние две встречи для «Вердера» в чемпионате завершились ничьей с «Ингольштадтом» (1:1) и выездной победой над «Ганзой» (2:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

«Гамбург» не проигрывает больше десяти официальных матчей на своем стадионе

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вердер» не проигрывает уже пять матчей подряд на выезде во всех турнирах

Прогноз

Обе команды серьезно настраиваются на этот поединок, поэтому матч пройдет аккуратно с множеством борьбы в центре поля. Предположим, что много мячей болельщики здесь не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.71.