«Ганновер-96» — «Боруссия» М. Прогноз на матч кубка Германии (19.01.2022)

1642422824

вчера, 15:33

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям предстоящего поединка. Поставить на их победу в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.7. В случае победы «Ганновера-96» выигрышный коэффициент составит 4.7. Поставить на ничейный результат можно за 4.

Выбрать исход тотал больше 3 мячей линия предлагает по коэффициенту 1.93. Сделать ставку на низовой исход ТМ 3 можно за 1.95. На вариант «обе забьют» букмекеры предлагают коэффициент 1.6.

Форма команд

«Ганновер-96» обитает в середине турнирной таблицы второй Бундеслиги и вряд ли сможет побороться за самые высокие места в этом сезоне. Коллектив занимает 12 место с 23 очками и постарается пройти как можно дальше в кубке Германии. Матч с «Боруссией» М будет интересным, ведь соперник достаточно нестабилен и шансы у хозяев определенно будут. Последние два матча «Ганновера-96» закончились победой над «Ганзой» (1:0) и поражением от «Вердера» (1:4).

«Боруссия» М провалила сезон и по итогам Бундеслиги в еврокубки скорее всего не попадет. Однако команда разгромила «Баварию» (5:0) на прошлой стадии турнира и имеет хорошие шансы зацепиться за трофей. Для этого коллективу необходимо исключить недооценку соперника и провести матч на своем лучшем уровне. В прошлой игре «Боруссия» М проиграла на своем поле «Байеру» (1:2), а ранее обыграла «Баварию» в чемпионате (2:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»

«Ганновер-96» проиграл только два матча из последних десяти во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла пять последних матчей с «Ганновером-96»

Три последних матча между клубами на поле «Ганновера-96» завершились тоталом меньше 2.5 мяча

Прогноз

Оба коллектива не показывают свою лучшую игру, и мы предполагаем, что матч будет приблизительно равным, а выявлять победителя придется в дополнительное время. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 4 в букмекерской конторе Фонбет.