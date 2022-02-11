«Ганновер-96» — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (13.02.2022)

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вчера, 16:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.33. Победа «Ганновера-96» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ганновер-96» не лучшим образом стартовал в новом футбольном году, и после практически половины сезона находится в зоне вылета. Клуб занимает 14 место с 24 очками редко выигрывает в чемпионате. Чтобы не усугубить ситуацию, тренерскому штабу необходимо вносить срочные изменения в игровой процесс и набирать очки. В последней игре «Ганновер-96» проиграл на выезде «Хайденхайму» (1:3), а немного ранее разошелся миром с «Динамо» Дрезден (0:0).

«Дармштадт» разгромно проиграл на своем поле в прошлом туре, что было достаточно неожиданно, однако сумел сохранить за собой первое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 39 очков и опережает ближайшего соперника «Санкт-Паули». В предстоящем матче с командой из нижней части турнирной таблицы болельщики ждут от любимого клуба только победы. В прошлых двух турах «Дармштадт» был разгромлен «Гамбургом» (0:5) и обыграл «Ингольштадт» (2:0).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Ганновера-96» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Дармштадт» выиграл пять последних выездных матче во всех турнирах

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Дармштадт» выиграл три последних матча у «Ганновера» на выезде

Прогноз

«Дармштадт» выглядит в разы стабильнее «Ганновера-96» и готов доказать, что крупное поражение в прошлом туре было досадной оплошностью. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.33 в букмекерской конторе Фонбет.