«Ганновер» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (27.02.2021)

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вчера, 23:10

В 23-м туре второго по силе чемпионата Германии «Ганновер» на своем поле сыграет с «Гройтер Фюртом». Команды занимают 7-е и 2-е место, поэтому их встреча обещает быть довольно интересной. Предлагаем вам обзоры ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.48. В случае победы «Гройтер Фюрта» выигрышный коэффициент составит 2.8. Поставить на ничейный результат можно за 3.45.

Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает за 1.77. Однако букмекеры больше верят в низовой матч. ТМ 2.5 стоит всего 2.05. На вариант «обе забьют» букмекеры предлагают 1.61.

Форма команд

«Ганновер» расположился на седьмом месте и в последних двух играх смог набрать всего одно очко. Отставание от лидера составляет 9 очков. При удачном стечении обстоятельств у клуба есть шансы побороться за выход в Бундеслигу. В последних турах «Ганновер» проиграл «Фортуне» (2:3) и сыграл вничью с «Падерборном» (0:0).

«Гройтер Фюрт» смог войти в группу лидеров и сравняться с ними по очкам. На данный момент четыре команды с 42 пунктами в активе претендуют на выход в Бундеслигу. Перед последней победой «Гройтер Фюрт» сыграл вничью с «Гамбургом» (0:0), а еще ранее смог одолеть «Вюрцбургер Кикерс» (4:1).

Информация для ставок

Три из пяти матчей «Ганновера» закончились тоталом меньше 2.5 мячей.

«Гройтер Фюрт» проиграл всего одну игру из последних восьми.

В пяти последних матчах между командами «Ганновер» и «Гройтер Фюрт» одержали по две победы, а одна игра закончилась вничью.

Последние шесть встреч между клубами закончились исходом «обе забьют».

Прогноз

«Гройтер Фюрт» на данный момент находится в хорошем расположении духа, команда готова продолжать борьбу за повышение в классе. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Гройтер Фюрта» с коэффициентом 2.8.