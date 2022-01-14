«Генк» — «Беерсхот-Вилрийк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.01.2022)

1642171824

вчера, 17:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.31. Победа «Беерхсот-Вилрийк» оценивается по 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.07. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.79.

Форма команд

«Генк» после неудачного отрезка, вновь начала стабильно набирать очки и уже вплотную приблизился к зоне плей-офф. Команда занимает девятое место и смогла набрать 29 очков, а в предстоящей встрече с аутсайдером чемпионата имеет хорошую возможность набрать три очка и возможно подняться вверх по турнирной таблице. Последние два поединка «Генка» завершились победой над «Остенде» (4:0) и ничейным результатом с «Антверпеном» (1:1).

«Беерсхот-Вилрийк» является однозначно худшей командой чемпионата и смогла набрать всего девять очков. Коллектив является главным кандидатом на вылет из элитного дивизиона и тренерскому штабу необходимо вносить срочные корректировки, чтобы спасать ситуацию, ведь отставание от ближайшего соперника составляет уже 10 баллов. В прошлом туре «Беерсхот-Вилрийк» был разгромлен «Андерлехтом» (0:7), а ранее проиграл «Остенде» (0:2).

Информация для ставок

«Генк» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Беерсхот-Вилрийк» проиграл восемь из десяти последних поединков

«Генк» проиграл три последних матча «Беерсхот-Вилрийк»

Прогноз

Обе команды будут бороться за победу, преследуя разные цели. Все же предполагаем, что «Генк» сможет сломить неудачную серию в личных встречах и вырвать победу. Сделать ставку на успех хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.86.