«Генк» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.08.2023)

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вчера, 14:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Эйпена» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Генк» не смог пробиться в следующий тур квалификации Лиги Чемпионов, что стало неприятной неожиданностью для болельщиков. Тем не менее, команда продолжит участие в Лиге Европы, а сейчас обязана сконцентрироваться на чемпионате, где в первом туре уже одержала победу и имеет все шансы набрать еще три очка. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Генк» уступил «Серветту» (2:3, по пенальти), а ранее разгромил в чемпионате «RWDM» (4:0).

«Эйпен» смог добиться ничейного результата в первом туре и теперь его ждет более сложный поединок. Команда смогла чудом спастись от вылета в прошлом сезоне и теперь будет стараться цепляться за очки в каждом поединке. В игре с «Генком» гости будут больше обороняться, поэтому даже одно очков будет на вес золота. В первом туре «Эйпен» сыграл вничью с «Вестерло» (2:2).

Информация для ставок

«Генк» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эйпен» не проигрывает уже четыре матча подряд

«Генк» выиграл три из пяти последних матча у «Эйпена»

Прогноз

Команды играют личные встречи достаточно результативно, как и стартовые туры нового сезона. Предполагаем, что ничего не изменится в этом поединке и рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.