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«Генк» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.08.2023)

вчера, 14:09
Генк

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Эйпена» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.306.169.28
Pari 1.30 5.80 9.00

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Генк» не смог пробиться в следующий тур квалификации Лиги Чемпионов, что стало неприятной неожиданностью для болельщиков. Тем не менее, команда продолжит участие в Лиге Европы, а сейчас обязана сконцентрироваться на чемпионате, где в первом туре уже одержала победу и имеет все шансы набрать еще три очка. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Генк» уступил «Серветту» (2:3, по пенальти), а ранее разгромил в чемпионате «RWDM» (4:0).

«Эйпен» смог добиться ничейного результата в первом туре и теперь его ждет более сложный поединок. Команда смогла чудом спастись от вылета в прошлом сезоне и теперь будет стараться цепляться за очки в каждом поединке. В игре с «Генком» гости будут больше обороняться, поэтому даже одно очков будет на вес золота. В первом туре «Эйпен» сыграл вничью с «Вестерло» (2:2).

Информация для ставок

  • «Генк» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Эйпен» не проигрывает уже четыре матча подряд
  • «Генк» выиграл три из пяти последних матча у «Эйпена»

Прогноз

Команды играют личные встречи достаточно результативно, как и стартовые туры нового сезона. Предполагаем, что ничего не изменится в этом поединке и рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.48 2.19 1.72
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:47
Не хочется грузить на минусовую фору фаворита, потому что среди недели футболисты Генка потратили очень много сил в поединке квалификации ЛЧ с Серветтом, где дело даже дошло до серии пенальти. Но вряд ли фактор усталости помешает хозяевам как минимум раз огорчить одного из аутсайдеров чемпионата. Но при этом он вполне может поспособствовать хотя бы одному голу и в свои ворота. Футболисты не роботы, на старте сезона находятся далеко не в лучшей форме, да и ротацию состава у хозяев я не исключаю. К тому же Эйпен в атаке смотрится в последних матчах хорошо.
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