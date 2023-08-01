«Генк» — «Серветт». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (02.08.2023)

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сегодня, 17:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Серветт» оценивается по 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Генк» провел неплохой первый матч с соперником из Швейцарии, но достичь победы не сумел. Теперь команда будет пытаться уже на своем поле сломить сопротивление «Серветта» и букмекерские конторы верят, что это хозяевам удастся. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Генк» сумел разгромить на выезде «RWDM» (4:0), а ранее в Лиге Чемпионов сыграл вничью с «Серветт» (1:1).

«Серветт» немного превосходил своего соперника в первой встрече на своем поле, но добиться перевеса не сумел (1:1). Теперь гостям придется импровизировать уже на стадионе «Генка», но сделать это будет куда тяжелее при поддержке трибун бельгийского клуба. В прошлом туре «Серветт» сыграл вничью с «Цюрихом» (2:2), а ранее на выезде переиграл «Грассхоппер» (3:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Серветта» завершились исходом «обе забьют»

«Генк» не проигрывает на своем поле уже девять поединков подряд

«Серветт» выиграл четыре последних выездных встречи во всех турнирах

Прогноз

Предполагаем, что преимущество своего стадиона и поддержки фанатов скажется на выступлении команд, а «Генк» сможет одержать важную победу. Сделать на это ставку можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.