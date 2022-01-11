«Гент» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.01.2022)

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вчера, 16:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.44. Победа «Кортрейка» оценивается по 6.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Гент» расположился в зоне плей-офф и редко проигрывает в последних встречах. Клуб набрал 34 матча и занимает пятое место, однако хочет более высокую позицию. Предстоящий матч может стать первым шагом команды к продвижению, однако отставание от лидера составляет уже 13 пунктов. В прошлом матче чемпионата Бельгии «Гент» сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0), а ранее обыграл «Сент-Трюйден» (2:1).

«Кортрейк» также добивается стабильных результатов и в последних пяти турах высшей лиги Бельгии проиграл всего лишь один раз. Коллектив занимает восьмое место, имея в активе 31 пункт и опережая ближайшего конкурента на два очка. Чтобы сохранить свое место, клубу необходимо продолжать показывать подобные результаты и тогда в конце сезона он сможет рассчитывать на участие в плей-офф. Последние два матча «Кортрейка» завершились победами над «Серен Юнайтед» и «Остенде» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

«Гент» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Кортрейк» одержал только четыре победы

«Генк» забивал в восьми из десяти последних домашних матчах во всех турнирах

«Кортрейк» выиграл три последних поединка у «Гента»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В последних матчах между командами не было зафиксировано большого количества забитых мячей. Предполагаем, что и в этот раз исход встречи решит 1-2 гола. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Фонбет.