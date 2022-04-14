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«Майнц» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (16.04.2022)

вчера, 11:53
Майнц

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Майнц» фаворитом, отводя хозяевам приблизительно 50% вероятности на успех. Поставить на победу первой команды букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.02. Для сравнения шансы «Штутгарта» разжиться тремя очками оцениваются в 3.85, а ничья играется по котировке 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.613.94
Фонбет 1.98 3.60 3.80
Мелбет 2.07 3.74 3.74
BetBoom 2.02 3.57 3.87

Аналитики также считают, что в этом матче команды превысят отметку в три и больше голов. Вариант пари ТБ(2,5) идет по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Футболисты «Майнца» не зарабатывали очки в двух прошлых турах чемпионата. В этот перид команда потерпела неудачи в противостояниях с «Аугсбургом» (1:2) и «Кельном» (2:3), хотя прежде фиксировалась ничья с «Боруссией» Менхегладбах (1:1) и победа над «Арминией» (4:0).

При этом «Майнц» комфортно чувствует себя на десятом месте турнирной таблицы. В домашних играх Бундеслиги хозяева зарекомендовали себя так: 9 побед, три ничьи и лишь два поражения.

«Штутгарт» остается в кандидатах на понижение в классе. Прямо сейчас «швабы» базируются на 15-м месте, опережая зону прямого вылета всего на один балл. Отметим, что в минувшем туре Бундеслиги команда уступила в родных стенах «Боруссии» Дортмунд (0:2), тем самым оборвав серию из четырех встреч без поражений (по две победы и ничьи).

Информация для ставок

  • «Майнц» выиграл 6 из последних 7 матчей лиги на своем поле
  • У «Штутгарта» нет побед в 7 последних гостевых матчах чемпионата
  • «Майнц» побеждал «Штутгарт» в 3 из предыдущих 4 матчей на своем поле

Прогноз

Учитывая положение «Майнца», а также мотивацию «Штутгарта», в этом матче надежно смотрится ставка на «обе забьют», которая в линии БК Фонбет играется по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.46 1.99 1.92 1.55 2.61
Фонбет 1.95 1.90
Мелбет 1.99 1.95
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:43
В матче первого круга Штутгарт дома выиграл у Майнца 2:1. Хозяева имеют проблемы с обороной, не сыграют сразу несколько основных игроков. Это Сент Джюст и Хак и Арон Карикол. У Штутгарта проблем с составом также достаточно, есть и травмированные игроки, а также больные ковидом, но как показал прошлый месяц, "Шваббы" сейчас в порядке, начали играть максимально эффективно и главный тренер сумел найти футболистов, которые частично смогли заменить некоторых лидеров. Майнц фаворит матча, команда сильна дома, но сейчас "Карнавальщики" на спаде, есть большие дыры в защите и Штутгарту нужно этим пользоваться. Гости забили 2 гола в матче первого круга в ворота Майнца. Поставим на то, что им удастся забить хотя бы один гол в выездном поединке.
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