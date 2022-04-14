«Майнц» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (16.04.2022)

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вчера, 11:53

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Майнц» фаворитом, отводя хозяевам приблизительно 50% вероятности на успех. Поставить на победу первой команды букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.02. Для сравнения шансы «Штутгарта» разжиться тремя очками оцениваются в 3.85, а ничья играется по котировке 3.55.

Аналитики также считают, что в этом матче команды превысят отметку в три и больше голов. Вариант пари ТБ (2,5) идет по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Футболисты «Майнца» не зарабатывали очки в двух прошлых турах чемпионата. В этот перид команда потерпела неудачи в противостояниях с «Аугсбургом» (1:2) и «Кельном» (2:3), хотя прежде фиксировалась ничья с «Боруссией» Менхегладбах (1:1) и победа над «Арминией» (4:0).

При этом «Майнц» комфортно чувствует себя на десятом месте турнирной таблицы. В домашних играх Бундеслиги хозяева зарекомендовали себя так: 9 побед, три ничьи и лишь два поражения.

«Штутгарт» остается в кандидатах на понижение в классе. Прямо сейчас «швабы» базируются на 15-м месте, опережая зону прямого вылета всего на один балл. Отметим, что в минувшем туре Бундеслиги команда уступила в родных стенах «Боруссии» Дортмунд (0:2), тем самым оборвав серию из четырех встреч без поражений (по две победы и ничьи).

Информация для ставок

«Майнц» выиграл 6 из последних 7 матчей лиги на своем поле

У «Штутгарта» нет побед в 7 последних гостевых матчах чемпионата

«Майнц» побеждал «Штутгарт» в 3 из предыдущих 4 матчей на своем поле

Прогноз

Учитывая положение «Майнца», а также мотивацию «Штутгарта», в этом матче надежно смотрится ставка на «обе забьют», которая в линии БК Фонбет играется по коэффициенту 1.80.