«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз на матч Суперкубка Германии (30.07.2022)

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сегодня, 15:15

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры не смогли определиться без явных проблем, но отдали предпочтение «Баварии». Загрузить на номинальных гостей предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Лейпцига» залетит коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 3 за 1.7. букмекеры также предлагают ТМ 3 по коэффициенту 2.16. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«РБ Лейпциг» неудачно провел заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к сезону. Команда сразилась с «Ливерпулем» и была разгромлена (0:5). До этого поражения футболисты порадовали болельщиков уверенной победой над английским «Саутгемптоном» со счетом (3:1).

«Бавария» была активной на трансферном рынке, клубне только покупал игроков, но и продал своего лидера Роберта Левандовски. Теперь подопечным Юлианан Нагельсмана придется решать поставленные задачи на сезон без своего главного бомбардира. К сезону команда готовилась через товарищеские матчи и несколько дней назад проиграла «Манчестер Сити» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

«Лейпциг» проиграл один раз в последних пяти матчах

У «Баварии» всего одна победа в последних пяти поединках

Три из четырех минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют»

Пять из семи последних игр «Лейпцига» и шесть из семи «Баварии» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз