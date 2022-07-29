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«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз на матч Суперкубка Германии (30.07.2022)

сегодня, 15:15
Бавария (Мюнхен)

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры не смогли определиться без явных проблем, но отдали предпочтение «Баварии». Загрузить на номинальных гостей предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Лейпцига» залетит коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.654.231.93
Мелбет 3.72 4.24 1.96
1XBET 3.72 4.24 1.96
BetBoom 3.70 4.20 1.90

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 3 за 1.7. букмекеры также предлагают ТМ 3 по коэффициенту 2.16. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«РБ Лейпциг» неудачно провел заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к сезону. Команда сразилась с «Ливерпулем» и была разгромлена (0:5). До этого поражения футболисты порадовали болельщиков уверенной победой над английским «Саутгемптоном» со счетом (3:1).

«Бавария» была активной на трансферном рынке, клубне только покупал игроков, но и продал своего лидера Роберта Левандовски. Теперь подопечным Юлианан Нагельсмана придется решать поставленные задачи на сезон без своего главного бомбардира. К сезону команда готовилась через товарищеские матчи и несколько дней назад проиграла «Манчестер Сити» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

  • «Лейпциг» проиграл один раз в последних пяти матчах
  • У «Баварии» всего одна победа в последних пяти поединках
  • Три из четырех минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют»
  • Пять из семи последних игр «Лейпцига» и шесть из семи «Баварии» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Зачастую игру с участием данных коллективов наполнены большим количеством забитых мячей. Смеем предположить, что и их очная битва порадует поклонников голами, поэтому предлагаем поставить на ТБ 3 по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.47 2.22 1.72
Мелбет 2.64 1.46
1XBET 2.64 1.46
BetBoom 5.10 1.17 2.80 1.45 2.18 1.71
Все комментарии
ech3dnfuhmv8
ech3dnfuhmv8
сегодня в 17:34
Фаворит матча Бавария
Гость
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