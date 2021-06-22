Венгрия – Германия. Прогноз на матч Евро-2020 (23.06.2021)

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вчера, 22:34

В заключительном матче группы F встретятся сборные Венгрии и Германии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Мелбет является Германия. На победу номинальных гостей коэффициент 1.2, в случае победы Венгрии зайдет коэффициент 14. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.4.

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.65. Низовой исход матча (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 2.21. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Сборная Венгрии выступает в своей группе в качестве главного аутсайдера, но у команды все еще остаются шансы на выход из группы. В первом туре могли зацепиться за нулевую ничью, но в концовке матча пропустили три гола от Португалии и проиграли (0:3). А во втором матче совершили сенсацию, сыграв вничью со сборной Франции (1:1).

Германия занимает второе место в группе, но еще не гарантировала себе плей-офф раунд турнира. Команда продемонстрировала разный футбол в стартовых турах. В первом матче против Франции немецкая сборная уступила со счетом (1:0), а во втором показала качественную игру, благодаря которой удалось обыграть сборную Португалии (4:2). В матче с венграми немцы рассчитывают взять три очка и заслуженно выйти в следующий раунд.

Информация для ставок

Венгрия проиграла всего один из тринадцати последних матчей

За последние три поединка Германия забила 11 голов

Последняя очная встреча команд завершилась сухой победой Германии (2:0)

Прогноз

Германии необходима только победа в этом поединке и команда будет настойчиво идти к своей цели. Мы увидим игру с явным преимуществом немцев, они создадут много моментов и возьмут свои очки, на второй подвиг венгров не хватит. Сделать ставку на ИТБ 2.5 сборной Германии можно по коэффициенту 1.8 в БК Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить на тотал голов по коэффициенту 1.74 в матче чемпионата Японии.