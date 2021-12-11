«Герта» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (11.12.2021)

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сегодня, 10:06

В 15-м туре чемпионата Германии «Герта» на своем поле принимает «Арминию». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

«Герта» считается фаворитом в данной встрече за счет домашнего поля. Поставить на победу команды из Берлина можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84. Поставить на победу «Арминии» можно по 3.85. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.3.

Форма команд

Обе команды находятся внизу турнирной таблицы, но «Герта» пока что избегает зоны вылета. Клуб из Берлина не может выиграть уже несколько матчей подряд. Последние два поединка команды завершились ничьими со «Штутгартом» (2:2) и «Аугсбургом» (1:1).

«Арминия» только в одном матче за последние два месяца одержала одну победу. Коллектив является одним из главных претендентов на понижение в классе. Клуб меньше всех забивает в Бундеслиге (10 мячей), что является главной проблемой тренерского штаба. В прошлом туре Бундеслиги «Арминия» сыграла вничью с «Кельном» (1:1), а ранее минимально уступила «Баварии» на выезде (0:1).

Информация для ставок

• «Арминия» выиграла один матч из последних десяти, а «Герта» одержала три победы

• «Арминия» проиграла три из пяти последних матчей с «Гертой» на ее стадионе

• Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Герта» играет домашний матч и очень нуждается в очках. Предполагаем, что команда сможет одержать победу в этой встрече. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84.