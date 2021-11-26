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«Герта» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (27.11.2021)

26 ноября 2021, 18:19

В 13-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» приедет в гости к «Герте». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Герта
Аугсбург
1 : 1
завершен
27 ноября 2021, 17:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.223.243.80
Фонбет 2.05 3.25 3.90
Мелбет 1.90 3.48 4.62
1XBET 2.01 3.32 4.58
BetBoom 1.92 3.52 4.37

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.08. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают 2.11 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Аугсбург» удивил в прошлом матче, обыграв «Баварию» на своем поле (2:1) . Этот успех помог команде покинуть зону вылета. Сейчас коллектив занимает 15-е место с 12 очками. Теперь футболистам необходимо продолжить свое победное шествие, чтобы подняться выше и обезопасить себя от дна турнирной таблицы. Перед победой над «Баварией» команда минимально проиграла «Вольфсбургу» (0:1).

«Герта» после удачных матчей уже три поединка не может выиграть. Клуб идет только на 14-м месте и набрал 13 очков, что не может удовлетворить болельщиков и руководство. Матч с одним из аутсайдеров Бундеслиги может стать хорошим шансом набрать три очка и подняться выше по турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата Германии «Герта» проиграла на выезде «Униону» (0:2), а немного ранее разошлась миром с «Байером» (1:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Герты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Аугсбург» проиграл пять последних матчей на выезде
  • «Герта» выиграла четыре из последних пяти матчей у «Аугсбурга»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды находятся в затруднительном положении, и красивого футбола в их исполнении вряд ли стоит ожидать. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет. Предполагаем, что большого количества забитых мячей в этом матче не будет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.83 2.09
1XBET 1.14 6.12
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Все комментарии
sbhgaxvwhhr6
sbhgaxvwhhr6
26 ноября в 18:51
Футбольный клуб Герта (Берлин) выиграет матч.
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