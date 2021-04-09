ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Герта» — «Боруссия» М. Прогноз на матч чемпионата Германии (10.04.2021)

вчера, 04:17

В 28-м туре Бундеслиги «Боруссия» М приедет в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона «Герте». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.273.582.29
Фонбет Live! 2.80 3.60 2.40
Мелбет 3.60 3.69 2.07
BetBoom Live! 3.10 3.66 2.23

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.28. В случае победы «Герты» зайдет коэффициент 3.2. Ничья оценивается в 3.55.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.75 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» котируется в 1.61.

Форма команд

«Боруссия» после провального отрезка снова начала набирать очки, однако многое было упущено, и на данный момент клубу предстоит непростая борьба за попадание в еврокубки. Команда начинает обретать уверенность и показывать зрелищную игру. В последних двух турах «Боруссия» выиграла у «Фрайбурга» (2:1) и «Шальке» (3:0).

«Герта» немного улучшила свои результаты и начала добывать победы. Команда смогла покинуть зону вылета, однако отрыв очень невелик, и всё еще есть риск вылететь из элитного дивизиона. В прошлом туре «Герта» сыграла вничью с «Унионом» (1:1), а туром ранее обыграла «Байер» (3:0).

Информация для ставок

  • «Боруссия» выиграла два из последних десяти матчей во всех турнирах
  • «Герта» выиграла два последних домашних поединка в Бундеслиге
  • Пять из семи последних матчей между командами на поле «Герты» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Две из трех последних встреч между коллективами закончились вничью.

Прогноз

«Герта» набрала неплохую форму и может оказать достойное сопротивление гостям нынешнего поединка. Предполагаем, что много мячей в этом матче болельщики не увидят. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.09 1.82 1.66 2.34
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100