«Герта» — «Боруссия» М. Прогноз на матч чемпионата Германии (10.04.2021)

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вчера, 04:17

В 28-м туре Бундеслиги «Боруссия» М приедет в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона «Герте». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.28. В случае победы «Герты» зайдет коэффициент 3.2. Ничья оценивается в 3.55.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.75 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» котируется в 1.61.

Форма команд

«Боруссия» после провального отрезка снова начала набирать очки, однако многое было упущено, и на данный момент клубу предстоит непростая борьба за попадание в еврокубки. Команда начинает обретать уверенность и показывать зрелищную игру. В последних двух турах «Боруссия» выиграла у «Фрайбурга» (2:1) и «Шальке» (3:0).

«Герта» немного улучшила свои результаты и начала добывать победы. Команда смогла покинуть зону вылета, однако отрыв очень невелик, и всё еще есть риск вылететь из элитного дивизиона. В прошлом туре «Герта» сыграла вничью с «Унионом» (1:1), а туром ранее обыграла «Байер» (3:0).

Информация для ставок

«Боруссия» выиграла два из последних десяти матчей во всех турнирах

«Герта» выиграла два последних домашних поединка в Бундеслиге

Пять из семи последних матчей между командами на поле «Герты» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Две из трех последних встреч между коллективами закончились вничью.

Прогноз

«Герта» набрала неплохую форму и может оказать достойное сопротивление гостям нынешнего поединка. Предполагаем, что много мячей в этом матче болельщики не увидят. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.