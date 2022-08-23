«Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (27.08.2022)

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сегодня, 14:38

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.25 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Герта» чудом сумела сохранить свое место в Бундеслиге, но выводов в новом сезоне не сделала, набрав всего один балл в трех турах. Такие результаты не могут вселить в болельщиков оптимизм, которые уже настраиваются на очередной сложный футбольный год. В прошлом поединке Бундеслиги «Герта» минимально проиграла «Боруссии» М (0:1), а ранее сыграла вничью с «Айнтрахтом» Ф (1:1).

Клуб из Дортмунда вновь придумал себе проблемы и выигрывая в прошлом туре по ходу поединка, не смог набрать очки. Таким образом, «Боруссия» Д имеет в своем активе шесть баллов после трех туров и в матче с берлинским соперником настраивается исключительно на победу, ведь уже отстает от «Баварии» на три очка. Два последних матча «желто-черных» завершились поражением от «Вердера» (2:3) и победой с «Фрайбургом» (3:1).

Информация для ставок

«Герта» не выигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла восемь из десяти последних матчей на выезде

«Боруссия» Д выиграла семь матчей у «Герты» из десяти последних

Шесть из восьми последних матчей между коллективами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Д несмотря на поражение в прошлом туре старается набирать очки в каждом матче, и учитывая состояние «Герты», проблем в этой встрече у «шмелей» возникнуть не должно. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.