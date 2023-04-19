«Герта» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (22.04.2023)

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сегодня, 16:35

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Герты» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. На ничейный результат можно поставить по 3.35, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Герта» скатилась до последнего места и не может выиграть уже несколько матчей в Бундеслиге. В активе берлинского клуба 22 балла, и он является одним из главных кандидатов на понижение в классе. В домашней встрече с «Вердером» хозяевам очень нужна победа и букмекеры отдают им небольшое предпочтение. В прошлом туре «Герта» крупно проиграла на выезде «Шальке» (2:5), а ранее на своем поле минимально уступила «РБ Лейпциг» (0:1).

«Вердер» набрал два очка в пяти последних турах, но выступление команды в первой половине сезона позволяют ей остаться на плаву. Коллектив из Бремена идет на 12 месте с 32 баллами и уступает «Кельну» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В игре с «Гертой» у гостей определенно будут шансы забить, но и в обороне потребуется игра без грубых ошибок. Два последних матча «Вердера» завершились домашним поражением от «Фрайбурга» (1:2) и ничьей с «Майнцом» (2:2).

Информация для ставок

«Герта» выиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних домашних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

«Вердер» выиграл две последних встречи с «Гертой»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды не внушают доверия относительно ставки на победу. Предлагаем опереться на статистику и выбрать вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.