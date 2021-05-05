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«Гоу Эхед Иглс» — «Неймеген». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (7.05.2021)

вчера, 16:57

«Гоу Эхед Иглс» сыграет против «Неймегена» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Нидерландов.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что этот матч выиграет «Иглс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65, а на победу «Неймегена» по 3.55.

Форма команд

«Гоу Эхед Иглс» набрал 71 пункт и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 21 победа, восемь ничьих и семь поражений. Клуб забил 59 голов и пропустил 24 мяча. В последних играх у «Иглс» все очень хорошо, команда регулярно набирает очки и редко уступает по ходу матча. «Иглс» является одним из претендентов на попадание в высшую лигу.

«Неймеген» набрал 63 пункта и находится на шестой строчке в таблице. В активе команды 19 побед, шесть ничьих и 11 поражений. Клуб забил 65 голов и пропустил 42 мяча. В последних играх «Неймеген» не так хорош, как раньше. Клуб часто теряет очки и никак не может прийти в себя.

Информация для ставок

● «Иглс» победил в трех матчах кряду
● «Неймеген» выиграл два матча из последних пяти
● У «Иглс» десять забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.67. Также можно поставить на тотал голов больше двух по 1.33.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Нант» — «Бордо».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.81 1.60 2.42
1XBET 3.04 1.38 2.07 1.84 1.59 2.36
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 18:39
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Гоу Эхед Иглс»
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