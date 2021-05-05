«Гоу Эхед Иглс» — «Неймеген». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (7.05.2021)

«Гоу Эхед Иглс» сыграет против «Неймегена» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Нидерландов.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что этот матч выиграет «Иглс». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65, а на победу «Неймегена» по 3.55.
Форма команд
«Гоу Эхед Иглс» набрал 71 пункт и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 21 победа, восемь ничьих и семь поражений. Клуб забил 59 голов и пропустил 24 мяча. В последних играх у «Иглс» все очень хорошо, команда регулярно набирает очки и редко уступает по ходу матча. «Иглс» является одним из претендентов на попадание в высшую лигу.
«Неймеген» набрал 63 пункта и находится на шестой строчке в таблице. В активе команды 19 побед, шесть ничьих и 11 поражений. Клуб забил 65 голов и пропустил 42 мяча. В последних играх «Неймеген» не так хорош, как раньше. Клуб часто теряет очки и никак не может прийти в себя.
Информация для ставок
● «Иглс» победил в трех матчах кряду
● «Неймеген» выиграл два матча из последних пяти
● У «Иглс» десять забитых мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.67. Также можно поставить на тотал голов больше двух по 1.33.
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