«Гранада» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.05.2022)

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вчера, 13:56

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать гостей, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2. Рискнуть на триумф «Гранады» можно по 3.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Атлетик» не может обрести стабильность и за несколько туров до окончания сезона не находится в зоне еврокубков, но еще имеет шансы туда попасть. Команда занимает восьмое место с 52 набранными баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Матч с командой из нижней турнирной таблицы может стать хорошей возможностью набрать важные три балла. Два последних поединка «Атлетика» завершились ничьей с «Валенсией» (0:0) и победой над «Атлетико» (2:0).

У «Гранады» турнирное положение не самое лучшее, ведь команду отделяют от зоны вылета всего два очка. Коллектив идет на 15 месте с 34 баллами и не проигрывает уже три тура, что добавляет оптимизма болельщикам перед решающими играми. Чтобы гарантировать себе место в Ла Лиге на следующий сезон, коллективу необходимо по возможности набирать очки во всех оставшихся поединках. В прошлом туре «Гранада» обыграла на выезде прямого конкурента «Мальорку» (6:2), а ранее сыграла вничью с «Сельтой» (1:1).

Информация для ставок

В восьми из десяти последних встреч «Атлетика» не было забито более трех мячей за игру

«Гранада» смогла победить только в трех из последних десяти матчах

«Гранада» выиграла три из пяти последних матчей с клубом из Бильбао

Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетик» выглядит гораздо сильнее «Гранады» и три очка коллективу из Бильбао очень необходимы. Гости с большой вероятностью одержат победу в этом матче. Сделать ставку на победу «Атлетика» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.