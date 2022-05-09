Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Гранада» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.05.2022)

вчера, 13:56
Атлетик (Бильбао)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать гостей, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2. Рискнуть на триумф «Гранады» можно по 3.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.823.442.13
Фонбет 3.25 3.35 2.25
Мелбет 3.70 3.49 2.11
1XBET 3.38 3.58 2.26

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Атлетик» не может обрести стабильность и за несколько туров до окончания сезона не находится в зоне еврокубков, но еще имеет шансы туда попасть. Команда занимает восьмое место с 52 набранными баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Матч с командой из нижней турнирной таблицы может стать хорошей возможностью набрать важные три балла. Два последних поединка «Атлетика» завершились ничьей с «Валенсией» (0:0) и победой над «Атлетико» (2:0).

У «Гранады» турнирное положение не самое лучшее, ведь команду отделяют от зоны вылета всего два очка. Коллектив идет на 15 месте с 34 баллами и не проигрывает уже три тура, что добавляет оптимизма болельщикам перед решающими играми. Чтобы гарантировать себе место в Ла Лиге на следующий сезон, коллективу необходимо по возможности набирать очки во всех оставшихся поединках. В прошлом туре «Гранада» обыграла на выезде прямого конкурента «Мальорку» (6:2), а ранее сыграла вничью с «Сельтой» (1:1).

Информация для ставок

  • В восьми из десяти последних встреч «Атлетика» не было забито более трех мячей за игру
  • «Гранада» смогла победить только в трех из последних десяти матчах
  • «Гранада» выиграла три из пяти последних матчей с клубом из Бильбао
  • Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетик» выглядит гораздо сильнее «Гранады» и три очка коллективу из Бильбао очень необходимы. Гости с большой вероятностью одержат победу в этом матче. Сделать ставку на победу «Атлетика» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.52 1.88 2.02 1.48 2.83
Фонбет 1.85 2.00
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 1.77 2.17
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:10
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:23
Гранада не победит.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:02
Атлетик не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 