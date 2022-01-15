«Панатинаикос» — «Олимпиакос». Прогноз на матч греческой Суперлиги (16.01.2022)

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сегодня, 01:05

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет видно, что букмекеры с фаворитом встречи определились с трудностями и отдали лишь небольшое предпочтение гостям. Коэффициент на победу «Олимпиакоса» составляет 1.96. Поставить на успех «Панатиакоса» можно по коэффициенту 4, а ничейный результат порадует игроков выигрышем по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 за 2.22. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно за 1.65. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.12.

Форма команд

«Панатинаикос» очень хорош на своем поле и не проигрывал дома с первых числе ноября. Команда за это время успела обыграть в родных стенах «Арис», «ПАС» (Янина), «Атромитос» и «Панетоликос» с одинаковым счетом, а в последнем туре потерпела выездное поражение от «Волоса» (1:3).

«Олимпиакос» находится на первом месте в турнирной таблице и на 16 очков опережает своего нынешнего соперника. Коллектив как всегда очень надежен в обороне и редко теряет очки. В последних турах команда обыграла «Атромитос» и «Ламию» (3:0) и (1:0), а также расписала нулевую ничью с «Аполлоном» из Смирниса.

Информация для ставок

«Панатинаикос» выиграл дома пять матчей подряд

Беспроигрышная серия «Олимпиакоса» составляет пять поединков

Минувшая очная встреча завершилась нулевой ничьей

Пять из шести последних игр «Панатинаикоса» и шесть вряд «Олимпиакоса» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Игры между данными клубами всегда являются принципиальными и проходят с повышенным градусом и давлением за результат. Мы увидим много борьбы, которая исключает большое количество забитых мячей. Предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.