ПАОК – «Панатинаикос». Прогноз на матч чемпионата Греции (17.05.2022)

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вчера, 09:57

Ставки букмекеров

В этом матче предпочтения экспертов на стороне хозяев поля. Ставки на победу ПАОКа букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 2.20. Заключить пари на ничью можно с котировкой 3.10, а победа «Панатинаикоса» играется за 3.48.

Анализ линии голов дает понять, что команды должны сыграть в низовом формате. Пари на ТМ(2,5) играются по коэффициенту 1.50, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

Встречаются два главных фаворита в борьбе за серебряные медали чемпионата Греции. Набрав по 61 баллу, соперники сейчас делят второе место, но впереди находится ПАОК , у которого лучше дополнительные показатели.

При этом актуальная форма явно на стороне «Панатинаикоса», который набрал 13 из 15 возможных очков за пять предыдущих туров. ПАОК в этот же период допустил три поражения и дважды сыграл вничью.

В минувшем туре чемпионата Греции хозяева грядущей встречи разошлись миром с «Олимпиакосом» (1:1), который досрочно оформил титул. А гости эффектно обыграли на домашней арене «Янину», забив сопернику четыре безответных гола (4:0).

Информация для ставок

ПАОК не побеждал в 3 последних матчах лини на своем поле

не побеждал в 3 последних матчах лини на своем поле «Панатинаикос» не проигрывал в 5 предыдущих гостевых матчах чемпионата

В последней очной встрече команд победил «Панатинаикос» (2:1)

Прогноз

В этом матче рекомендуем поставить на двойной шанс «Панатинаикоса». Ставка Х2 в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.60.