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ПАОК – «Панатинаикос». Прогноз на матч чемпионата Греции (17.05.2022)

вчера, 09:57
Панатинаикос

Ставки букмекеров

В этом матче предпочтения экспертов на стороне хозяев поля. Ставки на победу ПАОКа букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 2.20. Заключить пари на ничью можно с котировкой 3.10, а победа «Панатинаикоса» играется за 3.48.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.013.40
Фонбет 2.30 3.15 3.40
Мелбет 2.31 3.20 3.32
1XBET 2.31 3.20 3.32
BetBoom 2.30 3.11 3.36

Анализ линии голов дает понять, что команды должны сыграть в низовом формате. Пари на ТМ(2,5) играются по коэффициенту 1.50, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Встречаются два главных фаворита в борьбе за серебряные медали чемпионата Греции. Набрав по 61 баллу, соперники сейчас делят второе место, но впереди находится ПАОК, у которого лучше дополнительные показатели.

При этом актуальная форма явно на стороне «Панатинаикоса», который набрал 13 из 15 возможных очков за пять предыдущих туров. ПАОК в этот же период допустил три поражения и дважды сыграл вничью.

В минувшем туре чемпионата Греции хозяева грядущей встречи разошлись миром с «Олимпиакосом» (1:1), который досрочно оформил титул. А гости эффектно обыграли на домашней арене «Янину», забив сопернику четыре безответных гола (4:0).

Информация для ставок

  • ПАОК не побеждал в 3 последних матчах лини на своем поле
  • «Панатинаикос» не проигрывал в 5 предыдущих гостевых матчах чемпионата
  • В последней очной встрече команд победил «Панатинаикос» (2:1)

Прогноз

В этом матче рекомендуем поставить на двойной шанс «Панатинаикоса». Ставка Х2 в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.95 1.85 1.53 2.47
Фонбет 1.55 2.45
Мелбет 1.54 2.41
1XBET 1.54 2.41
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 12:21
В этом матче скорее всего обе команды забьют.
shlomo
shlomo
вчера в 10:00
Гости не проиграют
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