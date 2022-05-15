ПАС – «Арис». Прогноз на матч чемпионата Греции (17.05.2022)

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вчера, 09:59

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую выставила букмекерская контора Фонбет, фаворитом этого матча являются гости. Поставить на победу ПАСа можно по коэффициенту 4.70, ничья играется по цене 3.20, а победу «Ариса» можно взять по котировке 1.83.

Аналитики также считают, что команды не смогут продемонстрировать результативный футбол. Вариант пари на ТМ(2,5) гола идет по котировке 1.50, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

В чемпионской группе Суперлиги ПАС уже не решает турнирных задач. Заработав в общей сложности 46 очков, клуб занял последнее место в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на 13 баллов.

В двух предыдущих турах чемпионата футболисты ПАСа последовательно проиграли «Панатинаикосу» (0:4) и АЕКу (0:3), пропустив в общей сложности семь мячей.

«Арис» является фаворитом в борьбе за четвертое место и право сыграть в еврокубках. У гостей 59 очков со следующими результатами по ходу сезона: 17 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

Выделим, что два прошлых матча в чемпионате игроки «Ариса» провели продуктивно. Им удалось победить ПАОК (1:0) и АЕК (3:2).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей на поле ПАСа

За 3 предыдущих тура чемпионата ПАС забил всего один гол

«Арис» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 5 гостевых матчей

Прогноз

Оптимальным решением на этот матч видится ставка ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Фонбет.