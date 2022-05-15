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ПАС – «Арис». Прогноз на матч чемпионата Греции (17.05.2022)

вчера, 09:59
Арис

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую выставила букмекерская контора Фонбет, фаворитом этого матча являются гости. Поставить на победу ПАСа можно по коэффициенту 4.70, ничья играется по цене 3.20, а победу «Ариса» можно взять по котировке 1.83.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.783.171.88
Фонбет 4.80 3.25 1.87

Аналитики также считают, что команды не смогут продемонстрировать результативный футбол. Вариант пари на ТМ(2,5) гола идет по котировке 1.50, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

В чемпионской группе Суперлиги ПАС уже не решает турнирных задач. Заработав в общей сложности 46 очков, клуб занял последнее место в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на 13 баллов.

В двух предыдущих турах чемпионата футболисты ПАСа последовательно проиграли «Панатинаикосу» (0:4) и АЕКу (0:3), пропустив в общей сложности семь мячей.

«Арис» является фаворитом в борьбе за четвертое место и право сыграть в еврокубках. У гостей 59 очков со следующими результатами по ходу сезона: 17 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

Выделим, что два прошлых матча в чемпионате игроки «Ариса» провели продуктивно. Им удалось победить ПАОК (1:0) и АЕК (3:2).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей на поле ПАСа
  • За 3 предыдущих тура чемпионата ПАС забил всего один гол
  • «Арис» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 5 гостевых матчей

Прогноз

Оптимальным решением на этот матч видится ставка ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.92 1.88 1.51 2.53
Фонбет 1.55 2.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:31
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5.
asraeil
asraeil
вчера в 10:01
Гости не проиграют
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