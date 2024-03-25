Грузия — Греция. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (26.03.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.35. Поверить в успех Грузии можно по коэффициенту 3.55. Ничейный результат котируется цифрой 3.05.
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завтра, 20:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.55. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.5. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.2.
Форма команд
Сборная Грузии никогда не была так близка к участию в чемпионате Европы, но новое поколение и измененный регламент творят чудеса. Тем не менее, команде предстоит домашний, но сложный матч с Грецией, которая также рассчитывает на эту путевку. Матч обещает быть очень напряженным и нервным, поэтому особой эстетики от него не стоит ожидать. Два последних поединка сборной Грузии завершились победой над Люксембургом (2:0) и поражением с Испанией (1:3).
Греция спокойно разгромила на своем поле в полуфинальном матче квалификации команду Казахстана (5:0) и готовится к главному поединку этого года. Коллектив считается фаворитом в этом противостоянии, но игра пройдет на выезде и случится может все что угодно. От гостей вряд ли стоит ожидать доминирования на поле и постоянных атак, но своей момент они наверняка сумеют найти. В двух последних матчах до плей-офф, сборная Греции поделила очки с Францией (2:2) и переиграла Новую Зеландию (2:0).
Информация для ставок
- Три из пяти последних матчей Грузии завершились исходом «обе забьют — нет»
- Греция выиграла три из десяти поединков на выезде во всех турнирах
- Грузия проиграла шесть из восьми последних матчей при двух ничьих
- Четыре из пяти последних встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сборная Грузии находится на пороге своей футбольной истории и постарается превратить предстоящий поединок в большой праздник после финального свистка. Предлагаем поверить в победу хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.