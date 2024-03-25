Грузия — Греция. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (26.03.2024)

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сегодня, 09:29

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.35. Поверить в успех Грузии можно по коэффициенту 3.55. Ничейный результат котируется цифрой 3.05.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.55. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.5. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Сборная Грузии никогда не была так близка к участию в чемпионате Европы, но новое поколение и измененный регламент творят чудеса. Тем не менее, команде предстоит домашний, но сложный матч с Грецией, которая также рассчитывает на эту путевку. Матч обещает быть очень напряженным и нервным, поэтому особой эстетики от него не стоит ожидать. Два последних поединка сборной Грузии завершились победой над Люксембургом (2:0) и поражением с Испанией (1:3).

Греция спокойно разгромила на своем поле в полуфинальном матче квалификации команду Казахстана (5:0) и готовится к главному поединку этого года. Коллектив считается фаворитом в этом противостоянии, но игра пройдет на выезде и случится может все что угодно. От гостей вряд ли стоит ожидать доминирования на поле и постоянных атак, но своей момент они наверняка сумеют найти. В двух последних матчах до плей-офф, сборная Греции поделила очки с Францией (2:2) и переиграла Новую Зеландию (2:0).

Информация для ставок

Три из пяти последних матчей Грузии завершились исходом «обе забьют — нет»

Греция выиграла три из десяти поединков на выезде во всех турнирах

Грузия проиграла шесть из восьми последних матчей при двух ничьих

Четыре из пяти последних встреч между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сборная Грузии находится на пороге своей футбольной истории и постарается превратить предстоящий поединок в большой праздник после финального свистка. Предлагаем поверить в победу хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.