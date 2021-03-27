Грузия – Испания. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (28.03.2021)

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сегодня, 00:58

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам второй тур европейской квалификации на чемпионат мира. Грузия принимает на своем поле сборную Испании. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются испанцы. Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.22. Победа сборной Грузии оценивается по 16, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно сделать по коэффициенту 2.12. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.25.

Форма команд

Сборная Грузии неплохо провела отбор на Евро 2020, но пробиться на турнир команда не смогла. Сейчас коллектив начинает новый путь, пытаясь попасть на главный футбольный турнир. Первый матч против Швеции грузинская сборная проиграла (0:1).

Испания в первом матче очень удивила всю страну и руководство. Команда не смогла на своем поле обыграть нестабильную сборную Греции (1:1). Такая осечка должна еще больше мотивировать испанцев и на следующий матч они выйдут более собранными.

Информация для ставок

Грузия не может выиграть шесть матчей подряд

Испанцы выиграли только один матч из пяти последних во всех турнирах

Шесть из семи домашних матчей Грузии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Грузия выиграла последний товарищеский матч у Испании (1:0) на выезде

Прогноз

Испания недовольна первым матчем квалификации и сделает все, чтобы реабилитироваться. Рекомендуем ставить на сборную Испании с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.69.

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