«Гурник» – «Варта». Прогноз на матч чемпионата Польши (06.08.2021)

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вчера, 21:00

В третьем туре польского чемпионата «Гурник» примет «Варту». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Безоговорочного фаворита в данной встрече нет, поставить на победу домашней команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.3. Выбрать победу гостей можно по 2.2. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.35.

Букмекеры также дают коэффициент 2.1 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.7 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Гурник» в первых турах чемпионата провел поединки против «Краковии» и «Заглембе». В первом матче удалось взять одно очко, сыграв (1:1), а во второй встрече навязать свой футбол не получилось, поражение (1:3). В домашнем матче команда надеется добыть первую победу в сезоне и порадовать своих болельщиков.

«Варта» мирно стартовала в национальном чемпионате, дважды сыграв вничью — сначала со «Шленском» (2:2), а затем с «Погонью» (1:1). Коллектив неплохо готов к сезону, поэтому уже в третьем туре планирует взять первую победу сезоне, хоть и сделать это будет достаточно сложно.

Информация для ставок

• Серия без побед «Гурника» составляет три матча

• «Варта» выиграла всего один поединок из последних пяти

• Четыре из пяти последних матчей с участием «Варты» завершились результатом «обе забьют»

• Предыдущая очная встреча состоялась в 2013 году и завершилась ничьей (1:1)

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.