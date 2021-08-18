«Халл Сити» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.08.2021)

1629274085

вчера, 11:08

«Халл Сити» примет «Дерби Каунти» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

«Халл Сити» — фаворит матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.83. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.55, а победа «Дерби» в 4.40.

Форма команд

«Халл» стартовал неплохо, но можно было бы и лучше. Команда набрала три балла и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — одна победа и одно поражение. Команда забила четыре мяча и пропустила те же четыре гола.

«Дерби Каунти» во главе с Уэйном Руни расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала один балл. В активе клуба — одна ничья и одно поражение. Команда в нынешнем сезоне Чемпионшипа забила два гола и пропустила три мяча.

Информация для ставок

● «Дерби Каунти» выиграл три матча из последних пяти

● «Халл Сити» проиграл три матча из последних пяти

● «Дерби Каунти» забил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Дерби Каунти» в официальных поединках выглядит не лучшим образом. но можно рискнуть и сделать ставку на победу «Дерби» или ничейный исход по 1.97.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на другой матч Чемпионшипа.