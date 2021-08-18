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«Халл Сити» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.08.2021)

вчера, 11:08

«Халл Сити» примет «Дерби Каунти» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.813.585.04
Мелбет 2.15 3.17 3.99
1XBET 2.03 3.30 4.02
BetBoom 2.15 3.10 3.55

Ставки букмекеров

«Халл Сити» — фаворит матча. Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.83. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.55, а победа «Дерби» в 4.40.

Форма команд

«Халл» стартовал неплохо, но можно было бы и лучше. Команда набрала три балла и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — одна победа и одно поражение. Команда забила четыре мяча и пропустила те же четыре гола.

«Дерби Каунти» во главе с Уэйном Руни расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала один балл. В активе клуба — одна ничья и одно поражение. Команда в нынешнем сезоне Чемпионшипа забила два гола и пропустила три мяча.

Информация для ставок

● «Дерби Каунти» выиграл три матча из последних пяти

● «Халл Сити» проиграл три матча из последних пяти

● «Дерби Каунти» забил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Дерби Каунти» в официальных поединках выглядит не лучшим образом. но можно рискнуть и сделать ставку на победу «Дерби» или ничейный исход по 1.97.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на другой матч Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.60 1.72 2.21
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 1.25 4.15
BetBoom 2.00 1.74 1.55 2.32 1.26 3.55
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Все комментарии
cefxszme3p5y
cefxszme3p5y
вчера в 15:10
Футбольный клуб «Халл Сити» (Кингстон-апон-Халл) одержит победу.
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