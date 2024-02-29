«Хайденхайм» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (02.03.2024)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Хайденхайма», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.
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02 марта 2024, 17:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.
Форма команд
«Хайденхайм» неплохо выглядит как для новичка Бундеслиги и занимает 10 место с 28 баллами. Команда отстает на шесть пунктов от своего соперника, но вряд ли рассчитывает бороться за еврокубки. Если клуб финиширует в пределах этих позиций в нынешнем сезоне, это будет считаться успехом, ведь задача была сохранить прописку в Бундеслиге. В прошлом туре «Хайденхайм» смог увезти ничью из Берлина с «Унионом» (2:2), а ранее уступил на своем поле лидеру «Байеру» (1:2).
«Айнтрахт» покинул Лигу конференций и может сосредоточиться на чемпионате Германии, где занимает текущее шестое место. Команда отстает на семь очков от четвертой позиции, и чтобы побороться за Лигу чемпионов придется выигрывать большинство оставшихся матчей. В случае победы над «Хайденхаймом» у гостей будет возможность приблизиться к конкурентам в случае их осечки. Два последних матча «Айнтрахта» завершились ничьей с «Вольфсбургом» (2:2) и поражением от «Юнион Сент-Жиллуаз» в Лиге конференций (1:2).
Информация для ставок
- Пять из семи последних матчей «Хайденхайма» завершились вничью
- «Айнтрахт» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Два из трех поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды порадуют болельщиков забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.