«Хайденхайм» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (02.03.2024)

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сегодня, 20:12

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Хайденхайма», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Хайденхайм» неплохо выглядит как для новичка Бундеслиги и занимает 10 место с 28 баллами. Команда отстает на шесть пунктов от своего соперника, но вряд ли рассчитывает бороться за еврокубки. Если клуб финиширует в пределах этих позиций в нынешнем сезоне, это будет считаться успехом, ведь задача была сохранить прописку в Бундеслиге. В прошлом туре «Хайденхайм» смог увезти ничью из Берлина с «Унионом» (2:2), а ранее уступил на своем поле лидеру «Байеру» (1:2).

«Айнтрахт» покинул Лигу конференций и может сосредоточиться на чемпионате Германии, где занимает текущее шестое место. Команда отстает на семь очков от четвертой позиции, и чтобы побороться за Лигу чемпионов придется выигрывать большинство оставшихся матчей. В случае победы над «Хайденхаймом» у гостей будет возможность приблизиться к конкурентам в случае их осечки. Два последних матча «Айнтрахта» завершились ничьей с «Вольфсбургом» (2:2) и поражением от «Юнион Сент-Жиллуаз» в Лиге конференций (1:2).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Хайденхайма» завершились вничью

«Айнтрахт» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Два из трех поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды порадуют болельщиков забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.