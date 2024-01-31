«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (02.02.2024)

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вчера, 11:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Хайденхайма» оценивается за 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Хайденхайм» идет без поражений уже несколько матчей подряд и это можно считать большим успехом для новичка Бундеслиги. Коллектив занимает на данный момент 10 место с 23 баллами и уже имеет опыт набора очков с «Боруссией» Дортмунд. На своем поле хозяева постараются еще раз огорчить «шмелей». Два последних поединка «Хайденхайма» завершились ничьими с «Хоффенхаймом» (1:1) и «Вольфсбургом» (1:1).

«Боруссия» Д в последних матчах добивается побед, но отрыв от лидеров слишком большой. Команда занимает четвертое место с 36 баллами и отстает от лидера на 13 пунктов. В матче с «Хайденхаймом» гостям следует исключить недооценку соперника, как это было в первом круге, чтобы еще раз не потерять важные очки. Два последних матча «Боруссия» Д выиграла у «Бохума» (3:1) на своем поле и «Кельна» на выезде (4:0).

Информация для ставок

«Боруссия» Д не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах

«Хайденхайм» уступил лишь в двух домашних поединках из десяти последних

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Д находится в неплохой форме и постарается добиться победы, чтобы как минимум сохранить свои позиции. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73.